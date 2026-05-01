玩綠島可以吃什麼？盤點「不踩雷清單」 海鮮料理、日式咖啡、麵食或甜品都有

【FunTime小編群】每到暑假，就會有超多喜愛大海、想好好感受陽光的人到綠島旅遊，而且除了有世界聞名的海底溫泉外，也有豐富的海洋生態，讓綠島成為公認的潛水天堂，這樣美好的島上，美食更是必不可少，尤其是玩水完，肚子超餓當然要好好吃一頓填飽肚子！FumTime小編幫大家整理出多間綠島必吃，無論是早午餐、麵食或甜品都有，快跟上小編的腳步，帶大家放心吃不踩雷～

小編偷偷說：綠島許多餐廳淡季時會暫停營業，建議大家確認營業狀態要至官方IG、臉書查詢比較準確！

流浪．綠境 OASIS。

島後面

島後面。

「島後面」可以說是綠島必吃的網美餐廳，空間有許多綠植點綴，舒適又有質感，座位都是席地而坐，吹吹海風、看著一望無際的大海，頗有海島風情。島後面提供日式刨冰、沾麵、塔可飯、炸物和飲品等等，而且水準很高！焙茶冰及特製奶蓋的鹹甜組合與炸雞翅大受網友好評，而小編私心最推薦的是沖繩塔可飯，肉醬、酪梨、生菜和脆片的組合，重口卻很清爽，加上豐富的口感，真的是讓人欲罷不能～

營業時間：11:00-17:00（公休日請至官方IG確認）

地址：台東縣綠島鄉溫泉6-1號（水芫靜好咖啡廳旁）

必點美食：沖繩塔可飯

硓宅食堂

硓宅食堂。

「硓宅食堂」是一家復古風格的餐廳，用木製窗框與藤椅裝飾外觀。部分牆面漆上綠色，搭配店內豐富的綠植，營造讓人放鬆的用餐氣氛。這裡販售簡餐，每一份套餐都包含主食、白飯、三樣小菜及湯，愛吃辣的推薦點麻婆豆腐，香氣十足、又麻又辣超開胃。獨自一人遊綠島時，想簡單的吃一餐，硓宅食堂絕對會是你的口袋名單。

地址：臺東縣綠島鄉公館60號

營業時間：11:30-14:30，17:30-20:30（公休請上官方IG確認）

必點美食：椒麻雞飯、麻婆豆腐

離海五分鐘Five minutes to the sea

離海五分鐘Five minutes to the sea。

距離大海僅幾步之遙的「離海五分鐘」，是一間質感咖啡廳。店內最有魅力的就是窗外的無敵海景。店家緊鄰環島公路，再往外是一望無際的海洋。推薦嘗試好喝又好拍巴西莓果昔口感酸酸甜甜、底部還有滿滿的奇亞籽、配料豐富，吃起來很有飽足感。想在綠島找個安靜角落看海的遊客來說，這裡絕對是島上最放鬆的休息站。

地址：臺東縣綠島鄉龜灣37-1

營業時間：9:00-17:00

必點美食：巴西莓

非炒不可海鮮食堂

非炒不可海鮮食堂。

來綠島當然要好好吃一頓海鮮大餐！「非炒不可海鮮食堂」是綠島評價超好的海鮮熱炒餐廳，從新鮮的生魚片、超夠味的熱炒到鮮美的湯品都有供應，最棒的是他們除了提供單點，也有多種套餐選擇，從單人到多人合菜都有，無論三五好友、家庭還是情侶，甚至自己來都沒問題！小編推薦一定要點一份醬爆鹿肉來嚐嚐，意外的很嫩，而且在其他地方可不容易吃到～不過要注意店家只接受電話、FB訂位，且餐點都會另收10%服務費。

小編小提醒：綠島的鹿肉是採用當地養殖的水鹿製作，不是梅花鹿喔！

地址：台東縣綠島鄉10鄰126號

營業時間：11:00-14:00、17:30-21:00

必點美食：醬爆鹿肉

甘泉小站

甘泉小站。

「甘泉小站」經營超過20年，早已成為不少人到綠島的必訪美食之一，現在更是開始販售鹹食餐點了，但小編還是最推薦大家點一杯黑糖海草冰沙來解解暑，配料超級豐富，除了珍珠、椰果和布丁等基本選手外，還加入了綠島必吃的海草，整杯飲料除了顏色繽紛、口味更是豐富，絕對是鮮少能品嚐到的好滋味！

地址：台東縣綠島鄉漁港8-1號

營業時間：11:00-15:00、17:00-19:30（假日11:00-19:30）

必點美食：黑糖海草冰沙

歸海食堂 · 綠島餐酒

歸海食堂 · 綠島餐酒。

「歸海食堂 · 綠島餐酒」其實很像露天版的日式居酒屋，除了氣氛到位外，食物也很美味，在這裡啤酒派和調酒派都能一起享受美好的大人時光，小編推薦來這邊一定要點一份歸海燒餃子，有鮮蝦、高麗菜和韭菜三種口味，建議直接點綜合，全部都能吃到！煎得酥脆的冰花脆皮口感極佳，搭配噴汁的內餡超下酒！

地址：綠島鄉中寮村10鄰42號

營業時間：18:00-00:00

必點美食：歸海燒餃子

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