來去宮古島渡假吧！奢華渡假村vs平價飯店一次看

【FunTime小編群】說到夏季海島之旅，絕對不能錯過擁有「宮古藍」美稱的宮古島！這裡不僅有被譽為東洋第一美的「與那霸前濱海灘」，還有壯麗的跨海大橋與蔚藍的海水。今天小編為大家精選了幾間超人氣宮古島住宿，無論你是想入住私人別墅獨享海天一色，還是想找高CP值的旅館，看這篇懶人包就對了！

宮古島住宿推薦｜奢華宮古島Villa

想要擁有一場最奢華的假期，選獨棟Villa飯店就對了！這幾家住宿一晚大約台幣10,000元起，亮點在於重視隱私的獨棟設計，而且每間房都配有專屬私人泳池與海景落地窗，讓你睜眼就是湛藍大海，充足預算的旅人就選這幾家飯店吧！

宮古島希爾頓嘉悅里酒店｜無邊際泳池 x 免費機場接送

宮古島希爾頓嘉悅里酒店。圖／Agoda

宮古島希爾頓嘉悅里酒店。圖／Agoda

想要搶先體驗宮古島最新的奢華地標嗎？2026年4月剛開幕的宮古島希爾頓嘉悅里酒店(Canopy by Hilton Okinawa Miyako Island Resort)絕對要排進你的清單！飯店有提供機場接送的服務，最令人驚豔的是12樓的無邊際泳池。泳池旁還有酒吧，傍晚在這裡一邊品嘗美酒，一邊看著日落海灘的夕陽，這才是真正的度假！而且飯店提供的在地食材早餐評價超高，有日式小吃、燒烤等料理，超多豐富美食與設施，就算一整天待在飯店也不無聊！另外飯店有提供免費機場接送，時間請參考官網。

小編偷偷說：希爾頓集團除了這家外，還有另一家希爾頓沖繩宮古島度假村喔！

訂房網評價：9.4/10 (agoda)

設施：泳池、健身房、水療

宮古島東急飯店&度假村｜海景第一排 x 超豐富娛樂設施

宮古島東急飯店&度假村。圖／Agoda

宮古島東急飯店&度假村。圖／Agoda

來到宮古島千萬不要錯過這間坐擁宮古島最美沙灘第一排的宮古島東急飯店&度假村(Miyakojima Tokyu Hotel & Resorts)！飯店的位置正對著超美的蔚藍海岸，雖然飯店已開幕多年，但環境維持得極好，房間清爽舒適，任何角落都一塵不染，完全感受不到歲月的痕跡。 館內設施也超豐富，無論是想游泳、做SPA、小酌一杯，還是預約水上活動、租借單車探索島嶼，這裡通通都有！ 最不能錯過的絕對是他們的自助早餐，裡面不僅有超道地的海藻豆腐、溫泉蛋，連麵包和優格都是飯店自製，口感天然無負擔，完全是一家超高CP值的飯店！

小編偷偷說：飯店有提供免費機場接送，須提前於官網預約

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

設施：泳池、SPA、便利商店、洗衣機

宮古島住宿推薦｜中階宮古島住宿

想要享受高品質假期又不失CP值？這些精選住宿一晚大約台幣4,000元起，房間設計寬敞且採光極佳，除了有充滿熱帶風情的私人泳池Villa，也有配備簡易廚房與洗烘衣機的公寓式房型，非常適合家庭或長住旅客喔！

Hotel & Villa Seahorse MIYAKOJIMA｜自助入住 x 房內有廚房

Hotel & Villa Seahorse MIYAKOJIMA。圖／Agoda

Hotel & Villa Seahorse MIYAKOJIMA。圖／Agoda

這家Hotel & Villa Seahorse MIYAKOJIMA推薦給想體驗在地生活的朋友，飯店主打自助入住，在大廳就能隨心取用所需的日常用品，方便又貼心。而且室內空間超寬敞、現代且乾淨，房內更配備了完整的廚房設備以及洗烘衣機，對於想要長住或是帶小孩出遊的家庭來說簡直是完美！附近生活機能超級好，超市、餐廳、咖啡廳等應有盡有，不論想自己下廚或到外面品嘗在地料裡都可以！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

設施：廚房、洗烘衣機

宮古島來間度假村海木飯店｜私人泳池別墅 x 度假村內24小時接駁車

宮古島來間度假村海木飯店。圖／Agoda

宮古島來間度假村海木飯店。圖／Agoda

如果你想在宮古島找一個能像家一樣放鬆的地方，那你一定要收藏這間宮古島來間度假村海木飯店(Miyakojima Kurima Resort Seawood Hotel)！這裡的房間寬敞明亮且一塵不染，處處都能感受到設計的用心～小編最推的就是附帶私人泳池的別墅房型，充滿熱帶風情的空間搭配清澈泳池，讓你在房內就能獨享悠閒的玩水時光！飯店的早餐也超推薦加購，他們提供各式各樣的日式與西式料理，另外還有24小時免費接駁車，讓你在廣闊的度假村內輕鬆的移動，住在這真的是一大享受啊！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

設施：水療中心、健身房、泳池

宮古島住宿推薦｜平價宮古島住宿

預算有限也能住得超舒適！這幾家住宿一晚大約台幣2,000元起，主打絕佳的生活機能，步行就能到達大型超市、藥妝店與大創，採買伴手禮超方便。房內空間寬敞，有些配有簡易廚房、洗烘衣機，是家庭出遊或長住旅人的首選！

洛可斯飯店｜木質調設計 x 下樓就是海邊

洛可斯飯店。圖／Agoda

洛可斯飯店。圖／Agoda

這家洛可斯飯店(Hotel Locus)以質感的木質調設計為主，房間雖然走小而美的精緻路線，但功能性十足而且維護的很好，最棒的是開窗就能看見迷人的海景或漁港風光！館內設施也很貼心，提供兩台洗烘衣機，對於長住的旅客來說超級方便！飯店早餐的菜色常常變換，讓許多住客讚不絕口的尤其是外酥內軟的炸雞、紅芋薯餅和炸甜甜圈。飯店的地理位置也非常優越，走到市中心也只要10分鐘左右喔！

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

設施：泳池、屋頂露臺

住一宮古島店｜超大浴場 x 房內有廚房

住一宮古島店。圖／Agoda

住一宮古島店。圖／Agoda

這家生活機能超好的住一宮古島店(Apartment Hotel 11 Miyakojima)附近就有AEON超市、西松屋和大創，購物超方便！房間設計很寬敞，不僅有廚房，還有大餐桌方便一家人一起用餐～最讚的是一樓就有大浴場，玩累了回來泡個湯，疲勞瞬間全消！這種親民房價配上便利性，真的是小資族的高質感首選！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

設施：廚房、大浴場

熱門的宮古島飯店往往一房難求，特別是暑假旺季與日本連假。建議大家看完這篇懶人包後，趕緊鎖定心儀的住宿並提早預約，才不會跟夢想中的海景房擦身而過喔！

延伸閱讀>>12間宮古島飯店清單：奢華、中階、平價懶人包一次看

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