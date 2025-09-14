快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

攝取過多恐變胖…吃多少蛋白質才健康？專家解答：搭配這個是長壽關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水唯一「港點吃到飽」來了！星級溫泉飯店「788元港點放題」 爽嗑「50up道粵式佳餚、經典大菜」統統任你吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／蘊泉庄粉專
圖／蘊泉庄粉專

淡水唯一港點吃到飽！隱身溫泉飯店內的「新派粵菜餐廳」新推「788元港點吃到飽」，暢享超過50道經典粵式佳餚，免千元就能統統吃到！

圖／蘊泉庄粉專
圖／蘊泉庄粉專

位於新北淡水知名溫泉飯店「蘊泉庄」內的新派粵菜餐廳「日蘊堂」推出「蘊食香傳・暢饗港點好時光」港點吃到飽活動，9/15至12/30，每人最低788元起即可開吃50多道精選美饌，從冷菜、湯品、港式炸烤點到甜品、涼飲應有盡有，就連招牌玫瑰油雞、避風塘大蝦、陳皮無錫骨、明爐燒鴨和奶油蟹粉焗菜膽等大菜都吃得到。

圖／蘊泉庄粉專
圖／蘊泉庄粉專

而港點部分像是胭脂蝦皇餃、荷葉糯米雞、港式叉燒包、錦繡魚翅餃、彈牙牛肉丸、腐皮鮮蝦捲、蜜汁叉燒酥、黑金奶黃流沙包也同樣不容錯過，現點現做的美味統統不怕你吃。平日午餐成人每位788+10%元，平日晚餐及假日午餐成人每位988+10%元，孩童收費方式請見官網

圖／蘊泉庄粉專
圖／蘊泉庄粉專

日蘊堂。圖／蘊泉庄粉專
日蘊堂。圖／蘊泉庄粉專

「蘊泉庄」坐落於淡水河畔唯一的紅樹林台地，擁有得天獨厚的五行美景，不僅是都市中的避靜之地，也是能泡湯放鬆的新秘境

圖／蘊泉庄粉專
圖／蘊泉庄粉專

蘊泉庄

地址：新北市淡水區淡金路79巷18號

日蘊堂 港點吃到飽專案

活動日期：2025/9/15～2025/12/30

供應時段：午餐時段12:00-14:00(最後點餐13:30)；晚餐時段17:30-21:00 (最後點餐20:00)

訂位電話：02-2622-7888 轉日蘊堂

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

港點 淡水 粵菜 甜品 溫泉 秘境 吃到飽 蘊泉庄

相關新聞

淡水唯一「港點吃到飽」來了！星級溫泉飯店「788元港點放題」 爽嗑「50up道粵式佳餚、經典大菜」統統任你吃

淡水唯一港點吃到飽！隱身溫泉飯店內的「新派粵菜餐廳」新推「788元港點吃到飽」，暢享超過50道經典粵式佳餚，...

三芝人哭哭！比臉大「美式牛排名店」宣布頂讓 飄香18年掀網友回憶殺：每年都去

牛排控愛店少一家！新北三芝「人氣牛排館」傳出頂讓，震驚老主顧直呼「這是名店欸，竟然要頂讓了...

《單身即地獄》文世勳是餐飲總監！台中最新韓式燒肉「BAY」登場

台中最新韓式燒肉餐廳「BAY KOREAN BBQ CLUB」已正式進駐公益商圈。店內結合韓式燒肉料理、街頭美食文化，同...

插旗大巨蛋！士林30年「鵝肉川台菜」二代接手 芋頭米粉午餐無限續、隱藏版料理要先預訂

插旗大巨蛋　隱藏版滷虎掌必預訂 從路邊攤到明星愛店！「鵝肉川台菜」二代接手開分店　大巨蛋商圈吃得到經典鵝肉 平日午餐必衝！台北老字號「鵝肉川」開光復分店　招牌鵝肉、佛跳牆通通有

36層手工酥皮、天然七彩！「點水樓」蘇式月餅即起開賣

主打蘇式月餅的點水樓，今年中秋推出全新「月朦朧」系列月餅禮盒。以江南名饌入餡、36層手工酥皮層層鎖香，將朦朧月色與細膩風...

肉食控也超愛！ 精選5間雙北最值得造訪的「蔬食餐廳」絕對滿滿驚喜

蔬食也可以兼具健康與美味！透過這篇懶人包，帶你探索雙北最值得造訪的蔬食好店，絕對帶給你滿滿的驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。