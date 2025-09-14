聽新聞
0:00 / 0:00
淡水唯一「港點吃到飽」來了！星級溫泉飯店「788元港點放題」 爽嗑「50up道粵式佳餚、經典大菜」統統任你吃
淡水唯一港點吃到飽！隱身溫泉飯店內的「新派粵菜餐廳」新推「788元港點吃到飽」，暢享超過50道經典粵式佳餚，免千元就能統統吃到！
位於新北淡水知名溫泉飯店「蘊泉庄」內的新派粵菜餐廳「日蘊堂」推出「蘊食香傳・暢饗港點好時光」港點吃到飽活動，9/15至12/30，每人最低788元起即可開吃50多道精選美饌，從冷菜、湯品、港式炸烤點到甜品、涼飲應有盡有，就連招牌玫瑰油雞、避風塘大蝦、陳皮無錫骨、明爐燒鴨和奶油蟹粉焗菜膽等大菜都吃得到。
而港點部分像是胭脂蝦皇餃、荷葉糯米雞、港式叉燒包、錦繡魚翅餃、彈牙牛肉丸、腐皮鮮蝦捲、蜜汁叉燒酥、黑金奶黃流沙包也同樣不容錯過，現點現做的美味統統不怕你吃。平日午餐成人每位788+10%元，平日晚餐及假日午餐成人每位988+10%元，孩童收費方式請見官網。
「蘊泉庄」坐落於淡水河畔唯一的紅樹林台地，擁有得天獨厚的五行美景，不僅是都市中的避靜之地，也是能泡湯放鬆的新秘境。
蘊泉庄
地址：新北市淡水區淡金路79巷18號
日蘊堂 港點吃到飽專案
活動日期：2025/9/15～2025/12/30
供應時段：午餐時段12:00-14:00(最後點餐13:30)；晚餐時段17:30-21:00 (最後點餐20:00)
訂位電話：02-2622-7888 轉日蘊堂
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言