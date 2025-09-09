近60道「中菜+港點」吃到飽！台北凱達「中式港點放題」超強菜單1次看 每週兩日限定、道道都是中餐廳水準

飯店也有港點放題！台北凱達大飯店內「中餐廳」推出「中式港點放題」，從開胃菜、經典美饌、風味砂鍋煲到多款港點等多達近60道料理，統統任你暢吃。

圖／台北凱達大飯店提供

不只添好運、福粵樓！台北凱達大飯店人氣中餐廳「家宴」也推出「中式港點放題」，主打以中餐廳水準提供中式美饌吃到飽。即日起至10/31期間之每週一、二11:30-14:00時段限定（國定假日除外），不僅吃得到川味口水雞、清蒸鱸魚排、鮮蝦粉絲煲、櫻花蝦炒飯等多道經典中菜，港式蒸蝦餃、腐皮炸蝦捲、蜜汁叉燒包、奶黃流沙包、楊枝沁甘露等超過20款鹹甜港點都能隨心點。

圖／台北凱達大飯店提供

圖／台北凱達大飯店提供

餐費部分，成人每位1,080+10%元，6-12歲兒童則是每位599+10%元。值得注意的是，放題最後點餐時間為13:30，用餐人數最低至少2人；每輪限點8道，餐點均為現做，還需耐心等候。更多詳情依現場為準。

圖／台北凱達大飯店提供

家宴 中式港點放題

活動期間：即日起～2025/10/31之每週一、二

供應餐期：11:30-14:00午餐限定（最後點餐時間13:30）

費用：成人1,080+10%元，兒童599+10%元

活動詳情：https://reurl.cc/A32yZK

家宴美饌港點吃到飽菜單。圖／台北凱達大飯店提供

