添好運「港點吃到飽」又來了！兩門市首發 最夯「699元暢吃30up種港點」卡位拚手速
添好運「港點放題」開搶！九月首發由「台中JMall店」及「高雄富民店」領軍，超過30道經典港味任你點，每人只要699元就能實現港點自由！
添好運「港點吃到飽」9月名額開放，台中JMall店提供放題時間為9/1至9/30的平日14:00-17:00，而高雄富民店則不限平假日，於整個9月的每日11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40三個時段供應，每時段限量40位。
餐費維持每人699+10%元，兒童部分0-3歲以下免費，3-6歲以下酌收200元，6-12歲則收333元；僅限網路訂位，訂位保留5分鐘，用餐時間100分鐘；其他詳細資訊依店內公告為準。
添好運 九月港點放題
【台中JMall店】
9/1-9/30（平日限定）
用餐時段：14:00-17:00（最後點餐時間16:30）
【高雄富民店】
9/1-9/30（不限平假日）
用餐時段：11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言