添好運「港點吃到飽」又來了！兩門市首發 最夯「699元暢吃30up種港點」卡位拚手速

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／添好運提供
圖／添好運提供

添好運港點放題」開搶！九月首發由「台中JMall店」及「高雄富民店」領軍，超過30道經典港味任你點，每人只要699元就能實現港點自由！

添好運主打港式點心。圖／報系資料照，記者沈昱嘉攝影
添好運主打港式點心。圖／報系資料照，記者沈昱嘉攝影

添好運「港點吃到飽」9月名額開放，台中JMall店提供放題時間為9/1至9/30的平日14:00-17:00，而高雄富民店則不限平假日，於整個9月的每日11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40三個時段供應，每時段限量40位。

餐費維持每人699+10%元，兒童部分0-3歲以下免費，3-6歲以下酌收200元，6-12歲則收333元；僅限網路訂位，訂位保留5分鐘，用餐時間100分鐘；其他詳細資訊依店內公告為準。

圖／添好運提供
圖／添好運提供

添好運 九月港點放題

【台中JMall店】

9/1-9/30（平日限定）

用餐時段：14:00-17:00（最後點餐時間16:30）

【高雄富民店】

9/1-9/30（不限平假日）

用餐時段：11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40

線上訂位：https://reurl.cc/Y4gEyl

港點 添好運 吃到飽

