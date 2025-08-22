777元爽嗑28款港點！ 天母SOGO下午茶「推車港點吃到飽」再+1 港點控9月限定1.5小時無限續

全台饕客引頸期盼的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店於8月22日在高雄漢神百貨8樓隆重開幕。為慶賀開幕，餐廳祭出連串專屬好禮，包括8/22至8/24加入漢來美食LINE好友即可兌換限量「山海絮語紀念杯」，8/22至10/31使用漢來美食合庫聯名卡消費滿額再贈$300餐飲券，此外8/25至9/30單筆消費滿萬元，更有機會抽中價值$26,800的「漢來日月行館一泊二食」住宿券。

2025-08-22 10:26