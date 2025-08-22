777元爽嗑28款港點！ 天母SOGO下午茶「推車港點吃到飽」再+1 港點控9月限定1.5小時無限續

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新葡苑提供、記者陳睿中／攝影
圖／新葡苑提供、記者陳睿中／攝影

港點推車吃到飽再加1家！ 新葡苑自7月底宣布遠百信義A13店「蒸籠推車下午茶」回歸至9月底後，就吸引大批老饕搶訂，這次更將活動擴大到「天母SOGO店」，自9/1起至9/26止，每位成人只要777元，就能享受滿滿道地28款點心無限吃。

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

新葡苑餐廳現場特別還原傳統茶樓氛圍，服務生會推著蒸籠車逐桌詢問，像是燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪等經典小點，通通想吃幾籠就幾籠。除了鹹點，還有甜湯、西米露、精緻甜點，以及茶飲、果汁、咖啡等統統無限暢飲。

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

新葡苑「蒸籠推車下午茶吃到飽」。記者陳睿中／攝影
新葡苑「蒸籠推車下午茶吃到飽」。記者陳睿中／攝影

不止遠百信義A13店「蒸籠推車下午茶」活動至9月底，這次「新葡苑遠東SOGO台北天母店」也正式加入港點吃到飽，活動推出到9/26，這也是天母Sogo店首度推出港點吃到飽活動，每位成人只要777元，就能享用多達28款經典港點，CP值相當高。

本次活動只限平日下午茶時段，14:30～16:00入席，用餐時間90分鐘。費用部分，成人收費777元，兒童身高90cm～130cm收費577元，90cm以下孩童只收取100元，以上需加10%。

新葡苑天母店限時推出港點吃到飽方案。圖／翻攝新葡苑臉書
新葡苑天母店限時推出港點吃到飽方案。圖／翻攝新葡苑臉書

