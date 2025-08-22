聽新聞
0:00 / 0:00
超過20家進駐！ 新北百貨展「韓風之島」 一次打包韓國街邊小吃「蔘雞湯、辣炒年糕、醬螃蟹」 滿888再抽千元購物金
不用飛出國也能秒到首爾街頭！韓劇、Kpop人氣持續延燒，宏匯廣場即日起至9／7，在百貨11樓舉辦「韓風之島韓國展」，集結超過20家韓國街邊小吃、熱銷零食與飲品，讓你一站就能把經典韓味全收進胃裡，還有滿額抽千元購物金好康，韓流吃貨絕對要手刀衝一波！
【韓味必吃】偷飯賊醬油蟹、宮廷級人蔘雞湯
展場裡直接搬來韓劇經典美食，像是被譽為「白飯小偷」的醬油螃蟹，蟹膏濃郁鹹香，下飯到停不下來；還有養氣滋補的高麗人蔘雞粥與升級版鮑魚蔘雞湯，熱呼呼喝上一口，馬上元氣滿滿。現場更能買到人氣湯品包、雞粥禮盒，帶回家五分鐘就能端出韓劇同款美味。
【小菜零食】道地泡菜、鍋巴餅乾一次補貨
韓國小菜是餐桌靈魂，必買人氣手工「韓味泡菜」，酸甜帶勁超下飯。追劇零嘴則推薦酥脆的「金大監海苔酥」與風靡韓國的「鍋巴餅乾」，單吃、下酒或配劇都超涮嘴。
【飲品控天堂】國民香蕉牛奶、濟州燒酒全到位
零食之外，韓國展飲料選擇也超多，像是大人小孩都愛的「香蕉牛奶」、香甜清爽的「慶尚北道蘋果汁」，還有劇迷最愛的「濟州柑橘汁」。酒鬼不能錯過的「濟州燒酒」，口感甘甜不嗆辣，聚餐小酌必備。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【街邊小吃】辣炒年糕、弘大飯捲邊逛邊嗑
現場當然少不了經典街邊小吃，從甜辣年糕、魚板串到弘大飯捲、韓式煎餅通通吃得到，還有現烤魷魚、吉脯魚乾等海味，香氣逼人，一秒穿越到首爾夜晚布帳馬車。
快揪姐妹、家人一起到「韓風之島韓國展」大嗑韓味，活動期間消費滿888元，就能抽購物金與韓系好物(限量800份)；吃美食還能玩遊戲，小朋友專屬福利，新申辦童樂匯會員，憑當日11F韓國展發票，兌換湯姆熊代幣10枚(限量50份)。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言