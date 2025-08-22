快訊

郭台銘「滿頭白髮」被直擊 曾馨瑩揭原因！大方喊願捐千萬酬勞

台南女淘寶網購20包棉花棒遭關一晚、繳10萬 台南地檢署說話了

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

聽新聞
0:00 / 0:00

超過20家進駐！ 新北百貨展「韓風之島」 一次打包韓國街邊小吃「蔘雞湯、辣炒年糕、醬螃蟹」 滿888再抽千元購物金

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

不用飛出國也能秒到首爾街頭！韓劇、Kpop人氣持續延燒，宏匯廣場即日起至9／7，在百貨11樓舉辦「韓風之島韓國展」，集結超過20家韓國街邊小吃、熱銷零食與飲品，讓你一站就能把經典韓味全收進胃裡，還有滿額抽千元購物金好康，韓流吃貨絕對要手刀衝一波！

【韓味必吃】偷飯賊醬油蟹、宮廷級人蔘雞湯

圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

展場裡直接搬來韓劇經典美食，像是被譽為「白飯小偷」的醬油螃蟹，蟹膏濃郁鹹香，下飯到停不下來；還有養氣滋補的高麗人蔘雞粥與升級版鮑魚蔘雞湯，熱呼呼喝上一口，馬上元氣滿滿。現場更能買到人氣湯品包、雞粥禮盒，帶回家五分鐘就能端出韓劇同款美味。

【小菜零食】道地泡菜、鍋巴餅乾一次補貨

圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

韓國小菜是餐桌靈魂，必買人氣手工「韓味泡菜」，酸甜帶勁超下飯。追劇零嘴則推薦酥脆的「金大監海苔酥」與風靡韓國的「鍋巴餅乾」，單吃、下酒或配劇都超涮嘴。

【飲品控天堂】國民香蕉牛奶、濟州燒酒全到位

圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

零食之外，韓國展飲料選擇也超多，像是大人小孩都愛的「香蕉牛奶」、香甜清爽的「慶尚北道蘋果汁」，還有劇迷最愛的「濟州柑橘汁」。酒鬼不能錯過的「濟州燒酒」，口感甘甜不嗆辣，聚餐小酌必備。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【街邊小吃】辣炒年糕、弘大飯捲邊逛邊嗑

圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

現場當然少不了經典街邊小吃，從甜辣年糕、魚板串到弘大飯捲、韓式煎餅通通吃得到，還有現烤魷魚、吉脯魚乾等海味，香氣逼人，一秒穿越到首爾夜晚布帳馬車。

快揪姐妹、家人一起到「韓風之島韓國展」大嗑韓味，活動期間消費滿888元，就能抽購物金與韓系好物(限量800份)；吃美食還能玩遊戲，小朋友專屬福利，新申辦童樂匯會員，憑當日11F韓國展發票，兌換湯姆熊代幣10枚(限量50份)。

圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

小吃 辣炒年糕

相關新聞

超過20家進駐！ 新北百貨展「韓風之島」 一次打包韓國街邊小吃「蔘雞湯、辣炒年糕、醬螃蟹」 滿888再抽千元購物金

秒飛韓國零時差！ 新北百貨「韓風之島」街邊小吃超過20攤進駐 一次打包「蔘雞湯、辣炒年糕、醬油螃蟹」滿888再抽千元購物金

基隆隱藏版銅板美食！隱身半山腰「景觀餐廳」 招牌必點「蛋餅搭茶葉蛋只要50元」

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享 台灣最美的風景是人，我在基隆太白社區再次感受到人的溫暖，發現這座充滿故事性小村莊-太白莊，原來它早期為漁村，後期才新建碼頭，除原有的基隆白米甕砲台美麗依

新北賞花新熱點！三重疏洪「荷花公園」粉紅綻放 既浪漫又吸睛

想在新北近郊感受夏日花海的魅力？三重疏洪道的荷花公園正值盛開，滿池粉紅與綠意交織的美景，等你來親眼見證。

日日春好顏色 彩繪夏日台北街頭

【旅奇傳媒/編輯部報導】走在臺北市街頭，彷彿踏入一條繽紛花廊－盛夏時節，公園處精心規劃的綠美化植栽已悄然綻放，數千株色彩鮮明的「日日春」沿街盛開，為城市注入滿滿活力。 日日春（Catharanth

板橋「熱騰騰小籠包」在地飄香30年！ 根本是「大籠包」 撐到紙盒完全蓋不起來

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 這家熱騰騰小籠包在板橋已開了30幾年，但想吃要快，老闆娘阿姨說想退休了，會知道這家熱騰騰小籠包，是在某社團看到網友分享的！不過在網路卻沒有看到分享的文章，索性我

一出爐就秒殺！ 三重排隊名店「老曾碳烤燒餅店」 各種鹹酥餅只要18元 胡椒餅也才30元

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 三重排隊名店老曾碳烤燒餅，是在地人才知道的隱藏版小吃～本來很少往三重跑，因為每個月要帶兒子回診，才會開始在附近覓食，這家老曾碳烤燒餅是在地人報路我才知道的！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。