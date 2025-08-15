快訊

小朋友快衝！ 麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」週末免費送 限時2小時、領取條件曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
迷你蛋捲冰淇淋示意圖。圖／AI製圖
太萌了，小朋友快去領！ 近來在Threads上，有網友驚喜發現，麥當勞居然在週末限定推出「迷你蛋捲冰淇淋」免費送活動，消息一出立刻掀起爸媽們熱烈討論。udn小編率先觀察這一波好康，可以算是麥當勞官方尚未大力宣傳、僅店員們知道、且各店條件有所不同的「隱藏版好康」，為大家整理這波週末限定、專屬小朋友的優惠活動！

有網友在Threads分享，在脆上看到有人說，只要小朋友去麥當勞開口講一句話「請問可以領迷你冰淇淋嗎？」，就可以免費拿到冰淇淋；也有網友提到帶孩子去麥當勞索取，沒想到被櫃檯告知「迷你蛋捲冰淇淋已送完」，一查才發現原來這是期間限定的隱藏版週末活動，而且有一些小規則。

根據網蒐整理，目前麥當勞「免費迷你蛋捲冰淇淋」活動條件如下：

-活動時間為8月起，每週六、日的下午2:00至4:00

-兒童限定，需由家長陪同領取。

-需確認門市是否參加活動（建議先電話詢問）

-僅供店內領取，外送外帶點餐不適用。

這款「迷你蛋捲冰淇淋」雖然尺寸縮小，但一樣擠上麥當勞招牌的濃郁冰淇淋，外型小巧可愛，拿在手上更增添萌感！須注意的是，不是所有門市都參加、各店要求的條件也可能有所不同，想讓家中寶貝享受這份夏日甜點驚喜，記得事先確認，以免撲空！

迷你蛋捲冰淇淋示意圖。圖／AI製圖
