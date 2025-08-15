聽新聞
0:00 / 0:00
小朋友快衝！ 麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」週末免費送 限時2小時、領取條件曝光
太萌了，小朋友快去領！ 近來在Threads上，有網友驚喜發現，麥當勞居然在週末限定推出「迷你蛋捲冰淇淋」免費送活動，消息一出立刻掀起爸媽們熱烈討論。udn小編率先觀察這一波好康，可以算是麥當勞官方尚未大力宣傳、僅店員們知道、且各店條件有所不同的「隱藏版好康」，為大家整理這波週末限定、專屬小朋友的優惠活動！
有網友在Threads分享，在脆上看到有人說，只要小朋友去麥當勞開口講一句話「請問可以領迷你冰淇淋嗎？」，就可以免費拿到冰淇淋；也有網友提到帶孩子去麥當勞索取，沒想到被櫃檯告知「迷你蛋捲冰淇淋已送完」，一查才發現原來這是期間限定的隱藏版週末活動，而且有一些小規則。
根據網蒐整理，目前麥當勞「免費迷你蛋捲冰淇淋」活動條件如下：
-活動時間為8月起，每週六、日的下午2:00至4:00
-兒童限定，需由家長陪同領取。
-需確認門市是否參加活動（建議先電話詢問）
-僅供店內領取，外送外帶點餐不適用。
這款「迷你蛋捲冰淇淋」雖然尺寸縮小，但一樣擠上麥當勞招牌的濃郁冰淇淋，外型小巧可愛，拿在手上更增添萌感！須注意的是，不是所有門市都參加、各店要求的條件也可能有所不同，想讓家中寶貝享受這份夏日甜點驚喜，記得事先確認，以免撲空！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言