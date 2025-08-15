被老闆娘暖到泛淚！ 新北40年老店「山東小館」必比登新進榜 于美人送花曝暖心回憶

2025《米其林必比登推介》名單公布，新北市首度納入評選，一共15家餐廳入榜，其中新店在地經營超過40年的中式老店「山東小館」也榜上有名。知名主持人于美人得知消息後，特別送花祝賀，並回憶起自己婚變低谷時，「被老闆娘暖到泛淚」的暖心回憶！

于美人最新在臉書社群分享，自己婚變時經常跑新店家事法庭，心情陷入低谷，很少外出用餐，但因與律師常經過，便多次到山東小館用餐。有一次，老闆娘見到她，竟示意不收錢，她立刻婉拒並笑說：「不行，你這樣會讓我覺得你在可憐我！」沒想到老闆娘只是輕輕回了4個字：「我是心疼你。」兩人當場紅了眼眶，離開前老闆娘還硬塞一包餃子給她，讓她感受到無比溫暖。

圖／翻攝于美人臉書

隨著米其林指南首次將新北納入必比登推介評選，位於新店的「山東小館」成立逾40年成功入榜，菜色橫跨湘菜、川菜、江浙菜到廣東菜，其中「東北酸菜鍋」更是店內招牌，于美人還特別推薦店內的四季豆蒸餃。「好了，我要去送花了。」她也笑說，雖然開心愛店入榜，但恐怕之後想吃到的難度會更高了。

消息曝光後，許多網友紛紛留言大讚，「老闆娘真的很貼心」、「美人不能再介紹了，他已經很難訂位」、「還沒必比登就很難訂，現在更難了！」甚至有人分享親身經歷，表示曾在下雨天外帶餐點，老闆娘還特地幫忙提東西到門口等車，貼心舉動讓人印象深刻。

