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卡位趁現在！新葡苑「港點吃到飽」重磅回歸 加碼「4人同行壽星免費、菜單再升級」一路開到9月底

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
記者陳睿中／攝影
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這裡還有港點吃到飽！不只添好運港點放題延長，新葡苑「推車蒸籠下午茶吃到飽」再度強勢回歸，直接開放到9/30，還加碼推出「4人同行壽星免費」的活動，慶生大餐就選吃到飽。

記者陳睿中／攝影
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新葡苑「推車蒸籠下午茶吃到飽」重磅回歸，本次活動回到遠百信義A13店，8/4至9/30之平日14:30-16:00限定，每桌還加贈燒臘拼盤及原盅燉湯，同步升級菜單，新增金瓜炒米粉、揚州炒飯、咖哩魚蛋、北菇滑雞、夏日甜品等，與各式美味港點無限暢吃爽度爆表。

記者陳睿中／攝影
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收費部分，成人每位888+10%元，兒童(身高90-130cm)每位688+10%元，身高90cm以下孩童則酌收100+10%元；當月壽星還可享「4人同行1人免費」。需注意的是，用餐時間90分鐘；即日起開放8月訂位，沒搶到添好運的朋友可要把握了！

新葡苑 遠百信義A13店

地址：台北市信義區松仁路58號5F

訂位專線：02 2722-9846

吃到飽活動期間：2025/8/4～9/30 平日14:30-16:00

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港點 吃到飽 新葡苑 下午茶 添好運

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