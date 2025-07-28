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「貴族世家mini」新崛起！全台7縣市都有 299元「排餐+自助吧」CP值爆表 開箱最推「現烤披薩、滷肉飯」吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／貴族世家mini粉專
圖／貴族世家mini粉專

吃到飽也吃得巧！連鎖牛排「貴族世家」旗下新型態店「貴族世家mini」持續拓點，目前全台已有10個據點，主打最低299元即可享用排餐與自助吧，吸引各層消費者開箱飽口福。

圖／貴族世家mini粉專
圖／貴族世家mini粉專

有別於貴族世家鮮饌館的超狂現做自助吧，「貴族世家mini」走精緻平價、剛剛好就好路線，最低299元即能吃到經典排餐與精緻沙拉吧吃到飽，從現烤披薩、咖哩飯、滷肉飯、現燙青菜、各式小菜及炸物到多樣飲品、霜淇淋和水果統統不怕你吃。新店型自去年起開幕後，即吸引不少人開箱分享，品牌至今也已插旗7個縣市，展店達10間門店，預計於年底前全台門市將達15間。

除了新營業型態外，「貴族世家mini」也導入數位化服務，掃描QR碼即可輕鬆點餐，加上自助結帳更為快速且便利。

圖／貴族世家mini粉專
圖／貴族世家mini粉專

圖／貴族世家mini粉專
圖／貴族世家mini粉專

圖／貴族世家mini粉專
圖／貴族世家mini粉專

此外，「貴族世家mini」自助吧亦跟上時節，夏日芒果季現正開跑至7/31，吃得到芒果風味披薩、芒果風味霜淇淋、芒果果汁等主題美食，更有新鮮芒果讓你吃到飽，直接實現芒果自由。

貴族世家mini 全台門市一覽

大安信義店：台北市大安區信義路三段101號

士林承德店：台北市士林區承德路四段56號

樹林文化店：新北市樹林區文化街31號

苗栗府東店：苗栗縣苗栗市府東路83號

太平中山店：台中市太平區中山路四段84號

大里塗城店：台中市大里區塗城路646號

台南金華店：台南市南區金華路一段487號

仁武仁雄店：高雄市仁武區仁雄路28號

鳳山青年店：高雄市鳳山區青年路二段293號

台東縣府店：台東縣台東市更生路13巷8號

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