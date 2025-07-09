「貴族世家新旗艦館」來了！朝聖須知+亮點一次看 高CP值「排餐+超狂自助吧」430起 新北還有「這門市」新開也很強

板橋「牛排吃到飽」一級戰區！全台最大「我家牛排」甫於4月開幕至今熱潮不減，「貴族世家」全新旗艦館也插旗板橋，今(9)日開幕即引爆開箱人潮，超豐富「自助吧」反客為主成了主人翁，最低430元即享排餐+自助吧吃到飽。

示意圖。記者侯世駿／攝影

貴族世家板新店7/9盛大開幕。圖／貴族世家提供

繼「貴族世家」昆陽店熄燈後，轉戰新北板橋開設全新旗艦館，並於7/9盛大開幕，總座位數多達328席，以及超大的停車空間，不怕找不到車位。

板新店定位在「鮮饌館」，最大賣點就是提供多樣現做料理，各式披薩、新鮮海鮮和冷盤、香滷豬腳、紅燒肉等熟食佳餚及多款炸物一字排開統統任你吃，酥皮濃湯、薑絲蛤蜊湯、蚵仔煎也都點得到，水果區、甜點櫃也是種類多到令人眼前一亮，就連霜淇淋機都有3台不同口味超級狂。

圖／貴族世家板新店粉專

圖／貴族世家板新店粉專

圖／貴族世家板新店粉專

為慶祝板新店試營運，即日起還有消費滿2,000元免費贈「孫東寶古早味牛肉鬆」活動，邀請民眾共襄盛舉。

圖／貴族世家板新店粉專

圖／貴族世家板新店粉專

餐費部分，單點自助吧380元，點排餐即享自助吧吃到飽最低430元起，相當於加50元就多排餐可吃，最低價430元還有特製牛排、香蒜雞排、特製豬排三種選擇，以上需另+10%服務費。由於新店開幕人潮眾多，板新店試營運期間僅供現場候位，每日11:00起開放現場取號，暫時不開放預約。

圖／貴族世家板新店粉專

圖／貴族世家板新店粉專

不想人擠人還有這家也是新開幕！貴族世家中和中山店自6月中起進行店內裝修，於7/5隆重開幕，同樣以鮮饌館模式滿足消費者，具規模的自助吧與經典排餐一次吃得到。人都往板橋去時，中和人先默默飽口福囉！

貴族世家 板新店

開幕日：2025/7/9

地點：新北市板橋區中山路一段279號

營業時間：11:30-22:00

注意事項：試營運期間採現場候位，每日11:00起開放現場取號

貴族世家 中和中山店

地址：新北市中和區中山路二段327巷1號

營業時間：11:30-22:00（週二公休，遇假日順延一日）

電話：(02)2245-5389

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」