「台北萬豪」推肉控最愛方案！肋眼牛排與BBQ豬肋排Buffet無限續點，還能爽吃3小時

台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge的「肉食享肋．豪吃之夜」強勢回歸，即日起至12月30日限時供應！針對健身族群與肉食控設計，主打美國肋眼牛排與美式醬燒BBQ豬肋排雙主餐無限續點，搭配沙拉吧、甜點水果與軟性飲品，三小時讓人大口滿足，只要每位1,280元，假日同享不加價。

圖／取自台北萬豪酒店官網

活動每晚6點至9點開放入場，最後加點時間為晚間8點半。菜單亮點不只在於肉品無限量供應，還有豐富自取區讓食慾全面升級。沙拉吧提供清爽蔬菜與冷盤，甜點櫃更是飯後亮點，水果與甜品任選；搭配暢飲的汽水、果汁等飲品，打造豪華晚餐體驗。

圖／取自台北萬豪酒店官網

此外，6至11歲孩童僅需680元，6歲以下免費不收費，適合全家一同享樂。需提前預訂並備註參加此活動，同桌貴賓需選擇相同餐點方案。台北萬豪提醒：此專案不適用其他優惠與萬豪旅享家累積，每日接待組數有限，建議儘早預約，詳情請洽(02)2175-7955或線上訂位。

圖／取自台北萬豪酒店官網

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