回到「299元吃到飽」！韓國年糕火鍋「兩餐」1門市限定 韓式炸雞、泡麵炒飯無限吃 不分時段、每天都優惠
就衝這間！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」以幾百元價格暢享豐富韓式自助吧，暑假強檔推出「299元吃到飽」限定優惠，為一門市專屬活動，不分平假日、全時段皆適用。
韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」深受不少學生、小資族青睞，7/15至8/31，特別於兩餐新竹店限定推出「299元吃到飽（原價349元）」，回到最初的親民價格，升級肉肉吃到飽也只要399元（原價449元），10%服務費另計。299優惠全時段適用且不分平假日，暑假聚餐隨時想吃就吃。
「兩餐」主打韓國年糕火鍋，湯底醬料可自由調製，搭配各式造型年糕、時蔬與火鍋料等自助吧暢吃，還有韓式炸雞、多樣炸物等美味熟食，自己DIY吃起來更有趣也超滿足。
兩餐 新竹店
地址：300新竹市東區林森路2巷9號1F（新竹火車站 站前廣場）
電話：03-5245007
新竹店暑假專屬優惠
活動期間：2025/07/15～2025/08/31
優惠內容：基本方案每人299元、肉肉吃到飽每人399元
備註：單點商品另計，總額需加10%清潔費；活動不分平假日，全時段適用
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