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身分證太好用！新竹超強「食譜自助百匯」優惠整個月 鄉親最低730開吃、對中2碼爽嗑午茶 揪團吃爆「東南亞美食」免千元
新竹人太有口福！位於芙洛麗大飯店內的自助餐廳「食譜自助百匯」活動加碼，鄉親優惠再開一個月，天天有優惠，憑指定有效證件可以最低730元享用Buffet吃到飽，生食干貝、沙朗牛排到舒芙蕾統統能暢吃，兩人成行輕鬆揪！
位在芙洛麗大飯店1F「食譜自助百匯」7月鄉親優惠開跑，即日起至7/31，凡為竹北市、新竹市、苗栗縣/市民者憑本人證件，且兩位成人以上、十位成人以下同行即享超值優惠價，平日午餐920元、平日下午茶730元、平日晚餐1,020元等鄉親價，假日午/晚餐也有1,220元好價（以上均已含10%服務費），每人最高現省309元。
不是鄉親也能秀證件享優惠，即日起至7/31的假日下午茶限定，兩位成人同行，身份證字號含「1、6、8」任兩碼（兩碼可來自不同人），亦有每位890元優惠價。
此外，朋友多的照過來！同樣至7/31，平日午/晚餐時段10位成人同行享2位成人免費，且贈送之2位成人不加收原價服務費，以晚餐時段計算，平均每位約只要967元，正餐期千元有找超級省。
而料理檔期部分，即日起至8/11，食譜百匯以「暢遊東南亞美食季」為主題，泰式船麵、越式牛肉河粉、火山排骨、打拋豬披薩及黃金炸香蕉等多道東南亞特色料理，全都會在餐檯輪番上陣，任你吃到飽。實際菜色依餐期及現場供應為準。
食譜自助百匯 Recipe House
地址：新竹市民族路69號1F
訂位專線：03-6238899
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