桃園人衝！火鍋吃到飽霸主「新千葉」南崁店開幕 暢吃「和牛海鮮、升級版自助吧」599起 開鍋95折、超巨帆立貝免費送

桃園人開箱！千葉餐飲集團旗下「新千葉」吃到飽插旗桃園重點商圈，全新盛大開幕，頂級肉品、嚴選海鮮、精緻熟食及豐富自助吧最低599元起，還有開幕限定優惠一次看。

圖／千葉餐飲集團提供

火鍋吃到飽霸主再開店！「新千葉火鍋」桃園南崁店新開幕，主打「吃到飽吃多好自己決定」，全新「彈性消費加價購模式」可自由搭配份量、選擇價位，避免浪費且吃得盡興。嚴選原塊肉品現點現切，澳洲M7和牛、M9霜降和牛到美國CAB安格斯牛與日本A5和牛羽下全點得到，搭配札幌味噌、日式清酒、韓式泡菜與風味牛奶等湯底都絕配。

圖／千葉餐飲集團提供

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海鮮部分則集結阿根廷天使紅蝦、北海道生食級干貝、野生海大蝦、九孔鮑魚、鮑魚、蚌殼等多款頂級漁獲，每日新鮮直送，鮮味十足。而吃到飽重頭戲自助吧更是創新升級，多道熟食佳餚、新鮮壽司、沙拉吧，以及水果、哈根達斯等各式冰品和可口甜點統統到齊，一站式滿足。

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不光在餐點上用心，南崁店更斥資全面改造，內部採日式現代木質設計，擁有400坪超大用餐空間，實現低調奢華的用餐氛圍。

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另有開幕優惠，即日起至7/6，成人開鍋A、B餐享95折；7/7至7/15，到店打卡並給五星好評，每位成人開鍋贈「巨無霸帆立貝」乙顆。

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菜單。圖／千葉餐飲集團提供

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新千葉火鍋 南崁店

地址：桃園市蘆竹區忠孝西路58號

電話：03-311-5727

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