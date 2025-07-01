「海底撈」夏日開吃囉！楊枝甘露買1送1，還有免費吃「五花豬」等4大優惠1次看

近期台灣飆出33度高溫，但讓人驚喜的不是消暑飲料，而是一波來勢洶洶的美食大優惠！海底撈火鍋於即日起至7月31日推出「夏季消暑多項優惠」，打出買一送一、免費送肉、買新品送周邊等強勢組合，全面引爆內用打卡潮。這次主打人氣新品「金藤椒檸檬鍋」與「玉米粑粑」之外，「楊枝甘露冰沙」更成火鍋界的清涼甜點首選，喝得到芒果、柑橘、酸香三重味的爽感，難怪開賣隨即掀起熱潮。

海底撈。圖／微風提供

活動的第一重是飲品「楊枝甘露冰沙」買一送一，搭配火鍋更解膩，適合夏日大口吃辣的你我。第二重新品「金藤椒檸檬鍋」風味以四川藤椒微麻為基底，加上新鮮檸檬片增添酸感，單鍋售價自225元（四宮格）起跳，視份量不同最高可達735元；「玉米粑粑」則以鮮玉米造型柔軟呈現，兼具美觀與口感，半份售119元，整份238元。此外，招牌「竹笙抱蝦滑」也重磅登場，蝦漿包裹竹笙，兼具Q彈與爽脆，每份售299元起。

聯合報系資料照片／記者劉懿萱攝影

第三重好康，是會員限時免費送肉品。活動期間只要下載指定APP並成為會員，就有機會在指定產品上免費獲得「五花豬」。第四重則是消費滿額＋新品加價，即送限量周邊：凡點新品並消費滿2,000元，即贈「春鮮冰箱貼」；金卡／黑卡會員平日消費滿2,000元還可獲得一組價值更高的「春鮮大禮包」，內含購物袋、掛繩、鑰匙圈及毽子，共四樣實用周邊，都能讓火鍋控吃得開心又帶回家。

圖／海底撈提供

綜觀這波優惠，不僅重磅新品帶來口味新鮮感，更用買一送一與會員回饋創造誘人折扣。隨著夏日高溫與假期氛圍來襲，這樣的火鍋行動絕對是解暑首選。建議喜歡火鍋又愛嚐新的人，手刀約好友揪團吃起來，還能順便蒐藏限量周邊，不只吃飽更吃到超值。礙於活動只到7月31日，想嚐鮮的人可別錯過！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」