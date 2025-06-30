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台灣第八家「LOPIA」來了！開幕日、限定優惠一次看 這6天「兩大熱門美食」下殺必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／LOPIA提供
圖／LOPIA提供

日本超市「LOPIA」台灣8號店來了！本次再度插旗高雄開設新據點，將於7/10盛大開幕，並祭出一日限定開幕優惠，高雄人又能逛起來囉！

圖／Lopia-夢時代高雄店粉專
圖／Lopia-夢時代高雄店粉專

日本超市「LOPIA」登台開新店每每吸引大批朝聖人潮，台灣8號店選在高雄夢時代購物中心B1F，於7/10熱鬧開幕。開幕當日再推限定優惠，有「黑毛和牛炒肉片」買一送一、「台灣產去骨雞腿肉」特價等，也能買到限量的日本富士蘋果、信濃黃金蘋果。

LOPIA不只有眾多日本食材、商品，還有風格多元的美味鮮食。示意圖／記者黃筱晴攝影
LOPIA不只有眾多日本食材、商品，還有風格多元的美味鮮食。示意圖／記者黃筱晴攝影

LOPIA超市以多樣化的熟食吸引消費者喜愛。圖／LOPIA提供
LOPIA超市以多樣化的熟食吸引消費者喜愛。圖／LOPIA提供

美食優惠部份，7/10、7/11兩日限定「鮭魚壽司」一貫特價20元，而7/12、7/13及7/19、7/20等四天則有「夏威夷披薩」兩枚特價399元（原價250元/枚），現省101元。

「LOPIA」主打無需飛往日本就能享受「日本品質」的消費體驗，握壽司、生魚片、披薩等熟食更是深受消費者喜愛，目前在雙北、桃園、台中及高雄都設有門店。

LOPIA 夢時代高雄店

開幕日：2025/7/10

地址：夢時代購物中心B1F（高雄市前鎮區中華五路789號）

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