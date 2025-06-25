28萬份「1000元客家幣」免費送！ 一般民眾7月登記、8月開用 一次搞懂怎麼領？如何用？全台70個客庄任你玩

政府發1000元囉！ 走進客庄，說客語，還能免費拿1,000消費金，客家委員會宣布將於2025年7月起，發放28萬份「數位客家幣」，鼓勵民眾深入客家文化、落實語言生活化，不僅讓家庭旅遊更有意義，還能替荷包省下一大筆。從通過客語認證者到18～49歲民眾都能參與領取，搭配全台11縣市、70個合作店家，美食住宿、親子景點都能用客家幣買單！

圖／翻攝客家幣官網

【為何要發「數位客家幣」？】

由客家委員會發起的數位消費補助，透過「數位客家幣」鼓勵民眾講客語、走進客庄，體驗在地文化與消費行動，全台共發放28萬份，每份價值1,000元，可用於美食、住宿、伴手禮、體驗活動等「𠊎講客」合作店家。

圖／翻攝客家幣官網

【誰可以領？三大族群快筆記】

不論你是通過客語認證的語言達人、熱愛客語文化的家庭成員，或是18～49歲的年輕族群，只要符合三大族群資格，就有機會免費領取價值1,000元的「數位客家幣」。

．客語家庭成員 免登記直接寄送：歷年曾受表揚的「客語家庭」成員，將直接收到QR Code與專屬紅包袋寄送到家。

．客語能力認證通過者 免登記直接寄送：2025年通過任一腔調客語能力認證者(不限腔調、不分級數)，每通過一項認證就可領一次，可「累積領取」，將直接收到QR Code與專屬紅包袋寄送到家。

．18～49歲一般民眾 可登記抽籤：凡出生於1976/1/1至2007/12/31的國民，可在7月1日至30日透過合作金融或電子支付平台登記，若超過名額將進行抽籤。

圖／翻攝客家幣官網

【客家幣金額】

每份面額1,000元，領取上限依身份與通過項目而異，如同時是客語家庭＋認證者＋一般民眾，有機會累積至3,000元以上。

【客家幣登記期間】

．一般民眾登記開放時間：2025/7/1 上午9:00 ～ 7/30 中午12:00

．抽籤公告：2025/7/30 下午公布中籤身分證尾碼

．客家幣入帳日：2025/8/1 前匯入數位券匣

小提醒：為確保登記順利，開放登記前5天將以身分證字號最末碼(尾數)進行分流

-7/1身分證字號尾數0、1登記

-7/2身分證字號尾數2、3登記

-7/3身分證字號尾數4、5登記

-7/4身分證字號尾數6、7登記

-7/5身分證字號尾數8、9登記

早鳥抽中加碼100元優惠別錯過！須登記並於前段時間優先中籤才享加碼(限量45,000份)，加碼由合作的15家金融機構提供，內容以各家公告為準。

圖／翻攝客家幣官網

【客家幣登記方式】

一般民眾可至合作金融機構／電支業者的 數位錢包App登記，共17家合作單位(台銀、郵局、中信、玉山、LINE Pay等)，登記超過名額將抽籤決定中籤者。

圖／翻攝客家幣官網

【客家幣使用時間？使用方式？】

全台70個客庄任你玩！從桃園埔心牧場、新竹湖口好客文創園區、苗栗三義壓箱寶、雲林千巧谷牛樂園，到花蓮賞鯨船等親子景點，只要看到「𠊎講客」貼紙，就是可使用客家幣的合作店家，美食、伴手禮、住宿、門票通通適用！

圖／翻攝客家幣官網

．使用時間：2025/8/1～2026/6/30

．付款方式：只需要出示手機裡的客家幣QR Code給店家掃描，或是掃描店家的TWQR並輸入消費金額，就可以輕鬆付款囉！(不限次數，用完為止)

圖／翻攝客家幣官網

貼心提醒您，想確認是否符合資格、查詢合作店家或了解更多資訊，請上客家幣官網或撥打客服專線 0800−525−168 洽詢（每日 09:00～18:00）。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」