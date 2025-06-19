「台版迪士尼城堡」官網上線！ 2025嘉義夢幻地標「歐樂沃築夢城堡」暑假將登場 營業時間、票價出爐、亮點搶先看

網友們瘋狂期待、被譽為「台版迪士尼城堡」的它終於要來了！ 2025嘉義夢幻新地標「歐樂沃築夢城堡 Otherworld」於近日正式公布官方網站上線，粉紅與天藍色調的童話式建築，一曝光就狂吸攝影愛好者和親子旅遊族群的目光。目前園區雖尚未對外開放，但業者預告正積極趕工中，預計暑假期間啟動試營運，開放後將成為南台灣打卡、親子放電的夢幻首選！

圖／取自歐樂沃築夢城堡官網

粉藍童話城堡現身嘉義！「歐樂沃築夢城堡」座落在嘉義大林的大埔美智慧園區，占地廣大，外觀宛如從童話中搬出來的粉藍歐式建築，被網友封為「台版迪士尼城堡」，就官方網站搶先釋出亮點來看，揭露園區未來將結合「巧克力觀光工廠＋互動式體驗＋歐風街景」，打造吃喝玩樂一站式園區，也將成為親子與情侶族群皆適合的沉浸式旅遊新地標！

圖／取自歐樂沃築夢城堡官網

◎三大園區亮點搶先看：

依據現有官網及媒體資訊，目前園區規劃的主要亮點將包括有：

．「可可夢工廠」打造結合教育與娛樂的巧克力主題展區，介紹可可豆到成品的全過程，並規劃互動牆與品嚐體驗。

．「AR互動導覽＋DIY手作」未來將推出餅乾彩繪、手工巧克力製作等親子同樂區域，還可能搭配虛擬角色導覽，寓教於樂。

．「普羅旺斯風街景+湖畔美景+飲冰市集咖啡館」除了主城堡「築夢城堡」粉藍歐式建築，還有兩區塊「普羅旺斯小鎮」與「瑪雅物語」，讓人瞬間置身不同風格的古歐洲街景小巷，還有賽納湖環湖的拍照美景，更揭露將的有O cafe、飲冰市集，讓旅人喝杯飲料，以及魔法木馬、許願池，讓人實現美夢心願！

圖／取自歐樂沃築夢城堡官網

◎試營運時間＋票價出爐！暑假可望正式亮相

「歐樂沃築夢城堡」目前尚未對外正式營運，不過業者表示，園區正如火如荼進行內部裝修與營運籌備中，期望能在2025年暑假期間啟動試營運，屆時將於官方網站中公布完整開放時間與活動內容。

◎門票票價

據官網所示，一般成人「全票250元」；持有身心障礙手冊者、嘉義縣/市之居民、65歲以上之年長者，此3類型可享「優待票200元」；身高90公分以下兒童「免費入園」。門票將內含歐樂沃精緻茶點一份、魔法木馬體驗一次，CP值相當高！建議持續關注官方粉絲專頁與IG，掌握第一手開幕資訊。

圖／取自歐樂沃築夢城堡官網

◎交通資訊

若自行開車，可從國道1號大林交流道下，約10分鐘即可抵達園區，未來將設置大型停車場，方便遊客自駕；若選擇大眾交通，可搭乘火車至大林站，或高鐵至嘉義站後轉搭計程車，車程約15至30分鐘抵達；另外還提供幸福小黃電話預約。

【歐樂沃築夢城堡】

．開幕&試營運時間：預計2025暑假

．地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

．營業時間：09:00~17:00(最後購票16:00)

．官網：https://www.otherworld.com.tw/ 粉絲專頁：https://www.facebook.com/otherworld.castle

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