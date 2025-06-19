快訊

14縣市發布大雨特報「持續到入夜」4地防雷擊、強陣風

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

「台版迪士尼城堡」官網上線！ 2025嘉義夢幻地標「歐樂沃築夢城堡」暑假將登場 營業時間、票價出爐、亮點搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／取自歐樂沃築夢城堡官網
圖／取自歐樂沃築夢城堡官網

網友們瘋狂期待、被譽為「台版迪士尼城堡」的它終於要來了！ 2025嘉義夢幻新地標歐樂沃築夢城堡 Otherworld」於近日正式公布官方網站上線，粉紅與天藍色調的童話式建築，一曝光就狂吸攝影愛好者和親子旅遊族群的目光。目前園區雖尚未對外開放，但業者預告正積極趕工中，預計暑假期間啟動試營運，開放後將成為南台灣打卡、親子放電的夢幻首選！

圖／取自歐樂沃築夢城堡官網
圖／取自歐樂沃築夢城堡官網

粉藍童話城堡現身嘉義！「歐樂沃築夢城堡」座落在嘉義大林的大埔美智慧園區，占地廣大，外觀宛如從童話中搬出來的粉藍歐式建築，被網友封為「台版迪士尼城堡」，就官方網站搶先釋出亮點來看，揭露園區未來將結合「巧克力觀光工廠＋互動式體驗＋歐風街景」，打造吃喝玩樂一站式園區，也將成為親子與情侶族群皆適合的沉浸式旅遊新地標！

圖／取自歐樂沃築夢城堡官網
圖／取自歐樂沃築夢城堡官網

◎三大園區亮點搶先看：

依據現有官網及媒體資訊，目前園區規劃的主要亮點將包括有：

．「可可夢工廠」打造結合教育與娛樂的巧克力主題展區，介紹可可豆到成品的全過程，並規劃互動牆與品嚐體驗。

．「AR互動導覽＋DIY手作」未來將推出餅乾彩繪、手工巧克力製作等親子同樂區域，還可能搭配虛擬角色導覽，寓教於樂。

．「普羅旺斯風街景+湖畔美景+飲冰市集咖啡館」除了主城堡「築夢城堡」粉藍歐式建築，還有兩區塊「普羅旺斯小鎮」與「瑪雅物語」，讓人瞬間置身不同風格的古歐洲街景小巷，還有賽納湖環湖的拍照美景，更揭露將的有O cafe、飲冰市集，讓旅人喝杯飲料，以及魔法木馬、許願池，讓人實現美夢心願！

圖／取自歐樂沃築夢城堡官網
圖／取自歐樂沃築夢城堡官網

◎試營運時間＋票價出爐！暑假可望正式亮相

「歐樂沃築夢城堡」目前尚未對外正式營運，不過業者表示，園區正如火如荼進行內部裝修與營運籌備中，期望能在2025年暑假期間啟動試營運，屆時將於官方網站中公布完整開放時間與活動內容。

◎門票票價

據官網所示，一般成人「全票250元」；持有身心障礙手冊者、嘉義縣/市之居民、65歲以上之年長者，此3類型可享「優待票200元」；身高90公分以下兒童「免費入園」。門票將內含歐樂沃精緻茶點一份、魔法木馬體驗一次，CP值相當高！建議持續關注官方粉絲專頁與IG，掌握第一手開幕資訊。

圖／取自歐樂沃築夢城堡官網
圖／取自歐樂沃築夢城堡官網

◎交通資訊

若自行開車，可從國道1號大林交流道下，約10分鐘即可抵達園區，未來將設置大型停車場，方便遊客自駕；若選擇大眾交通，可搭乘火車至大林站，或高鐵至嘉義站後轉搭計程車，車程約15至30分鐘抵達；另外還提供幸福小黃電話預約。

【歐樂沃築夢城堡】

．開幕&試營運時間：預計2025暑假

．地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

．營業時間：09:00~17:00(最後購票16:00)

．官網：https://www.otherworld.com.tw/ 粉絲專頁：https://www.facebook.com/otherworld.castle

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

歐樂沃築夢城堡 暑假 新地標 城堡

相關新聞

「台版迪士尼城堡」官網上線！ 2025嘉義夢幻地標「歐樂沃築夢城堡」暑假將登場 營業時間、票價出爐、亮點搶先看

夢幻「台版迪士尼城堡」官網上線！ 嘉義最新地標「歐樂沃築夢城堡」暑假將登場 營業時間、票價出爐、亮點搶先看

最萌「果汁吧」夏日登場！ 短尾矮袋鼠「DINOTAENG 呆萌町」快閃登陸華山 QUOKKA、BOBO陪你免費拍萌照

最萌「果汁吧」夏日登場！ 短尾矮袋鼠「DINOTAENG 呆萌町」快閃登陸華山 QUOKKA、BOBO陪你免費拍萌照

中部5大人氣「繡球花」景點！繽紛花海超夢幻 層次美感療癒滿分

夏日的氣息在繡球花的綻放中悄然展開，2025年中台灣的五大繡球花景點已經進入最佳賞花時期！快來這些隱藏的花海寶地，與最美的繡球花來一場浪漫相遇，無論是親子同行還是與朋友共遊，這些賞花景點都將讓你的旅行充滿驚喜。

全台唯一「迪士尼」夢幻婚禮！5大公主主題一次亮相

迪士尼夢幻般的樂聲響起，王子與公主翩翩起舞，城堡、花園建構的粉色世界象徵著美好未來，這是最新、也是全台唯一合法授權的迪士...

熬過戰爭、疫情！法國羅浮宮1原因無預警閉館 徒留遊客門外乾等

世界上最著名博物館之一的法國羅浮宮，成立至今230餘年，歷經兩次世界大戰、挺過新冠疫情封館危機，卻在2025年夏天，因「...

夏天就是要玩水！住「瀚寓酒店」就送自來水園區門票，再加碼贈2瓶桃醉啤酒

迎戰炎夏，瀚寓夏天飯店即日起至8月31日推出「清涼一夏」住房專案，入住悠悠雙人房、標準三人房或家庭四人房，最低2,700元起，即可依實際入住人數免費獲贈「臺北自來水園區」門票，暢玩夏季限定的「水鄉庭園」戲水區，享受城市中的清涼綠洲。選擇入住悠悠雙人房的旅客，再加碼贈送兩瓶在地精釀「桃醉啤酒」，打造最涼快的住＋玩＋喝一站式體驗。（未滿18歲請勿飲酒，請勿酒駕）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。