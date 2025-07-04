暑假最強港點吃到飽「神旺潮品集」快閃登場！25+道爽吃最低只要699元起

忠孝旗艦店推100分鐘港點吃到飽 暑假限定開吃

今夏台北最強港點吃到飽來了！神旺潮品集．忠孝旗艦店自即日起至8月31日推出暑期限定「推車港點吃到飽」活動，天天下午茶時段開放，用餐時間100分鐘，成人平日每位699元、假日799元，90至120公分兒童享半價優惠。現場由專人推車桌邊服務，超過25道精選港點與潮式熱菜源源上桌，搭配果汁、咖啡、茶飲等自助飲品，讓饕客輕鬆享受道地茶樓風情。

精緻港點加潮州熱菜，叉燒酥、腐皮捲統統有

這波吃到飽亮點滿滿，不只有現做鮮蝦餃、叉燒酥、腐皮捲、蘿蔔糕等經典港點，更加入潮州特色菜色，如麻辣鵝紅、星洲炒米粉、脆肉炒時蔬等熱炒料理，餐點種類豐富又飽足。搭配復古推車服務，每一道點心都像是驚喜登場，讓人回味茶餐廳的熱鬧氛圍。不只吃得過癮，也為午後時光增添一點儀式感。

圖／品牌提供

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捷運旁用餐超方便 提醒快閃期間注意事項

餐廳地點位於台北市忠孝東路，鄰近捷運忠孝敦化站5號出口，交通便捷，是假期聚餐、姊妹約會的好選擇。活動限兩人以上同行，恕不提供外帶與其他優惠併用，8月8日至8月10日不供應吃到飽服務。建議提前訂位以確保用餐時段，輕鬆規劃專屬的港點盛宴，錯過可惜！

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