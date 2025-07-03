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炸雞買5送6、無骨雞塊買1送1！三商炸雞7歲生日慶 爽嗑雞腿＋腿排只要333元 2019出生再送薯條

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

炸雞控快看過來！人氣連鎖品牌「三商炸雞」迎來7歲生日，即日起至7月16日推出超狂回饋活動，不但有「雞腿桶買5送6」的限時優惠，還有「唰嘴無骨雞塊買1送1」、2019年出生兒童限定贈薯條，最低百元有找還能吃好吃滿，錯過了等明年！

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

三商炸雞7歲生日慶第一彈優惠率先推出「義式雞腿桶買5送6」，只要外帶或內用點5隻雞腿桶，就加碼送6塊腿排桶，原價740元、限時只要333元/桶，整整省下407元，相當於45折超殺優惠。此外，人氣商品「唰嘴無骨雞塊」也同步祭出限時優惠，外帶或內用「買1送1」只要99元！

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

還有會員專屬驚喜，只要是「三商i美食卡」會員，即日起至7月20日前，使用3點就能在APP兌換生日慶優惠券，憑券即可享「雞腿桶買5送6」只要325元，等於再便宜8元，優惠券可使用至7月23日止。

圖／三商炸雞提供
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此波優惠更特別照顧小壽星，凡是2019年出生的小朋友，活動期間內到店消費並出示身分證明文件，即可免費獲得價值69元的「現炸薯條」1份，每人每日限一次，開心點餐加菜囉！

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