「珍珠流星蛋塔」爆擊甜點控！ 純。點心7月快閃新竹巨城 「用喝的奶昔泡芙＋霜淇淋蛋塔」開吃優惠買5送1

甜點控準備好味蕾爆擊！ 人氣品牌「純。點心」7月起快閃新竹巨城，帶來一系列話題新品，包括全新口味「啵啵珍珠流星蛋塔」、「北海道四葉牛奶霜淇淋珍珠流星蛋塔」與創意甜點「珍珠伯爵奶昔泡芙」，還有限時快閃優惠同步登場，甜點控千萬別錯過！

●流星蛋塔+升級版！珍珠控必收DIY甜點

最受歡迎的「流星蛋塔」，本尊選用北海道十勝四葉鮮乳、馬達加斯加香草籽與小農雞蛋，內餡香濃滑順、搭配手工千層派皮，咬下酥中帶嫩。這次新品升級登場的「啵啵珍珠流星蛋塔」，搭配冷凍技術封存Q彈黑糖珍珠，只要微波或泡水就能瞬間還原現煮口感，更主打DIY樂趣，讓你親手把珍珠鋪滿蛋塔！

圖／翻攝純｡點心 Pâtisserie Catherine臉書粉專

圖／翻攝純｡點心 Pâtisserie Catherine臉書粉專

●繡球花霜淇淋＋爆漿蛋塔雙重衝擊

夏季限定組合「北海道四葉牛奶霜淇淋珍珠流星蛋塔」，一上桌就讓人忍不住先拍再吃。冷熱交錯的蛋塔與霜淇淋搭配，不只清爽還多層次，霜淇淋打造成繡球花造型、搭配星星包裝與小熊湯匙，療癒指數破表！

圖／翻攝純｡點心 Pâtisserie Catherine臉書粉專

●用喝的泡芙！奶昔＋珍珠＋酥皮一次享受

同步推出顛覆傳統甜點玩法的創意作——「珍珠伯爵奶昔泡芙」，將北海道牛奶與伯爵紅茶調成奶昔基底，加入Q彈珍珠與酥脆泡芙外殼，變身可以喝的泡芙，冷熱融合、層層驚喜，每日限量供應。

圖／翻攝純｡點心 Pâtisserie Catherine臉書粉專

快閃優惠同步開跑 買五送一、第二件半價

即日起至7/25，「純。點心」進駐新竹巨城4樓美食街，推出一系列優惠組合。人氣蛋塔原味每顆90元、珍珠版130元，限時推出「買五送一」超值方案。超人氣霜淇淋組合限定279元，第二件還享五折優惠！「珍珠伯爵奶昔泡芙」109元，同樣買五送一！

純。點心快閃店

．地點：新竹巨城BIG CITY 4F美食區（靠近SOGO連通道）

．日期：7/1至7/25

．時間：週一至週四與週日11:00～21:30，週五與週六延長至22:00

★下一站快閃地點也已公布：7/26～8/10將轉戰台北天母大葉高島屋B1水族館前登場

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」