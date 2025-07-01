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有料鮮奶茶免50元！CoCo都可「珍珠鮮奶茶、粉角鮮奶茶」兩大杯只要98元 整個7月天天都能喝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CoCo都可提供
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終於等到鮮奶茶！連鎖手搖「CoCo都可」7月禮包公開，整整一個月「珍珠鮮奶茶」和「粉角鮮奶茶」任兩杯只要98元，不到50元就能開喝有料鮮奶茶。

圖／CoCo都可提供
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「CoCo都可」7月禮包大方送，即日起至7/31，凡加入LINE官方好友即可領券，憑券可享「珍珠鮮奶茶、粉角鮮奶茶」大杯任兩杯98元，每人有6張券可使用，甜度、溫度也能自選，活動期間每日都適用。

圖／CoCo都可提供
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值得注意的是，點餐需使用【CoCo都可訂】線上點單，領券後在確認明細時點選【點我使用折價券】帶入折扣；部分門市/商場門市不參與活動。

圖／CoCo都可提供
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