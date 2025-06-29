快訊

桃園蘆竹3012戶突停電 台電證實1原因惹禍、緊急搶修中

最後一次錄「熱吵店」！Melody哭不停 洩接棒人選難產

聽新聞
0:00 / 0:00

芋頭控暴動！萊爾富攜手「清原」獨家推「10+款芋頭系美食」 濃芋雪糕一吃上癮、網友推爆「這款」超有誠意

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@jyun791004授權
圖／IG@jyun791004授權

這一波萊爾富贏了！芋頭控大滿足，萊爾富獨家攜手「清原」聯名推出多款系列甜點及美食，從芋泥起司三明治、濃芋雪糕、芋泥丹麥到芋泥小芋圓歐蕾，樣樣都超可口，期間限定不容錯過。

芋泥起司三明治、清原芋見雲朵及清原橙香碧玉。圖／IG@jyun791004授權
芋泥起司三明治、清原芋見雲朵及清原橙香碧玉。圖／IG@jyun791004授權

各大超商祭出大招搶攻市場，萊爾富攜手「清原」大推獨家聯名商品，全系列包含芋泥起司三明治、芋泥QQ麵包、芋泥蛋糕捲、濃芋滿餡蛋捲、芋泥冰淇淋及Hi Café芋泥小芋圓系列，多達10餘款芋頭系美食，於全台萊爾富限量販售，芋頭腦袋非衝不可。

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

其中，「清原濃芋雪糕」和「芋泥冰淇淋」更是消暑聖品，吃得到濃郁芋香和奶香，雪糕裡還有芋頭丁增添口感，好吃不甜膩，有網友吃一次就上癮狂掃貨。而可當作早餐或點心的「芋泥起司三明治」則有超飽滿芋泥餡誠意十足，搭配鹹口起司很涮嘴，鹹甜滋味令人一口接一口。

濃芋雪糕、芋泥冰淇淋。圖／IG@jyun791004授權
濃芋雪糕、芋泥冰淇淋。圖／IG@jyun791004授權

飲品部分，7/15前，芋泥西米露奶茶／小芋圓歐蕾特價59元（原價80元），芋泥小芋圓咖啡拿鐵特價69元（原價80元），數量有限、售完為止。

芋泥起司三明治、清原芋見雲朵及清原橙香碧玉。圖／IG@jyun791004授權
芋泥起司三明治、清原芋見雲朵及清原橙香碧玉。圖／IG@jyun791004授權

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蛋捲 萊爾富 美食 清原 奶茶 冰淇淋 三明治

相關新聞

芋頭控暴動！萊爾富攜手「清原」獨家推「10+款芋頭系美食」 濃芋雪糕一吃上癮、網友推爆「這款」超有誠意

這一波萊爾富贏了！芋頭控大滿足，萊爾富獨家攜手「清原」聯名推出多款系列甜點及美食，從芋泥起司三明治、濃芋雪糕、...

台中最新鍋物開幕88折！A5和牛、現握壽司、龍蝦全上桌

台中全新鍋物品牌「海港匠鍋」近期已於公益路上展開試營運。店內最大的特色，即是採「鍋物＋日本料理」的複合式型態，讓民眾品嚐...

全台「酸菜魚」退燒！多家品牌收攤　只剩這間「酸菜魚始祖」持續展店

「酸菜魚」退燒！源自中國重慶的道地料理「酸菜魚」熱潮在高峰期遍布全台各地，逾20家品牌設店搶商機。然而風潮來得快也去得快，「狂一鍋酸菜魚」開業不到半年就收攤，但這間「酸菜魚始祖」仍持續展店，才在近日開設了新北首間門市。

獨／作家舒國治也愛！延三「汕頭牛肉麵」突歇業 老饕不捨

又一家記憶中的美味消失了！位於台北橋頭延三夜市的「汕頭牛肉麵」日前突傳歇業，這家開業近一甲子的老店，以銅板價、簡單美味著...

辣控勇者請出列！ 基隆人氣麻辣鍋「小惡魔、死神等級」極辣挑戰賽 想吃先簽切結書、成功嗑完送500元

麻辣控勇者請出列！ 基隆人氣麻辣鍋「小惡魔、死神等級」極辣挑戰賽 想吃先簽切結書、成功嗑完送500

黑毛屋壽喜燒「A5和牛堆成山」480元！蕃茄鍋限時上桌

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，自7月1日起推出全新商品「切落火山壽喜燒」，以堆疊如火山般的日本A5和牛肉片，為民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。