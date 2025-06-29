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芋頭控暴動！萊爾富攜手「清原」獨家推「10+款芋頭系美食」 濃芋雪糕一吃上癮、網友推爆「這款」超有誠意
這一波萊爾富贏了！芋頭控大滿足，萊爾富獨家攜手「清原」聯名推出多款系列甜點及美食，從芋泥起司三明治、濃芋雪糕、芋泥丹麥到芋泥小芋圓歐蕾，樣樣都超可口，期間限定不容錯過。
各大超商祭出大招搶攻市場，萊爾富攜手「清原」大推獨家聯名商品，全系列包含芋泥起司三明治、芋泥QQ麵包、芋泥蛋糕捲、濃芋滿餡蛋捲、芋泥冰淇淋及Hi Café芋泥小芋圓系列，多達10餘款芋頭系美食，於全台萊爾富限量販售，芋頭腦袋非衝不可。
其中，「清原濃芋雪糕」和「芋泥冰淇淋」更是消暑聖品，吃得到濃郁芋香和奶香，雪糕裡還有芋頭丁增添口感，好吃不甜膩，有網友吃一次就上癮狂掃貨。而可當作早餐或點心的「芋泥起司三明治」則有超飽滿芋泥餡誠意十足，搭配鹹口起司很涮嘴，鹹甜滋味令人一口接一口。
飲品部分，7/15前，芋泥西米露奶茶／小芋圓歐蕾特價59元（原價80元），芋泥小芋圓咖啡拿鐵特價69元（原價80元），數量有限、售完為止。
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