快訊

日本鹿兒島外海又震...芮氏規模約5.2 日本氣象廳回應了

又有熱帶性低氣壓生成！最快明升級颱風 路徑出爐

人夫找乾妹赴摩鐵、正宮氣炸求償 法官認只待30分竟判敗訴

霜淇淋買1送1！全家7月「仙草霜淇淋」聯名YTR千千 雙口味搭「這款」更經典

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

夏天來了！全家7月霜淇淋新口味曝光，再度攜手人氣美食YouTuber千千，聯名推出清涼新選擇「仙草霜淇淋」，清熱解火的沁涼搭配，光是消息釋出就引起大批網友期待。

示意圖，非新品照片。圖／全家便利商店提供
示意圖，非新品照片。圖／全家便利商店提供

期待值爆表！全家便利商店每月都會推出不同口味吸引消費者朝聖嘗鮮，7月霜淇淋再度攜手YouTuber千千，與水水灶咖聯名推出「仙草霜淇淋」，預計7月初正式上市。而雙口味部分則為仙草霜淇淋搭配莊園牛奶口味回歸，有網友推測味道可能類似仙草蜜牛奶，而實際口味則須待開賣後見分曉。

新口味消息曝光後，網友們紛紛表示「好特別」、「味道應該滿有趣的」。新品霜淇淋確切開賣日期與口味資訊依官方公告為準。

全家便利商店曾與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出「椰椰奶奶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店曾與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出「椰椰奶奶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

此外，今(22)日還有@@@7-ELEVEN霜淇淋買一送一@@@優惠，以i cash2.0、i cash pay支付即享優惠且不限口味。

7-ELEVEN雪淋霜霜淇淋全新聯名日東紅茶推「皇家奶茶」新口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN雪淋霜霜淇淋全新聯名日東紅茶推「皇家奶茶」新口味。圖／7-ELEVEN提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

霜淇淋 買一送一 牛奶 全家便利商店 人氣美食 7-ELEVEN

相關新聞

霜淇淋買1送1！全家7月「仙草霜淇淋」聯名YTR千千 雙口味搭「這款」更經典

夏天來了！全家7月霜淇淋新口味曝光，再度攜手人氣美食YouTuber千千，聯名推出清涼新選擇「...

爭鮮新款甜點爆紅！ threads網友激推「百香果冰沙」狂嗑3份、「芒芒小鴨聖代」限時賣萌搶拍一波

爭鮮爆款甜點來了！爭鮮新推出的兩款冰品甜點「百香果冰沙」與「芒芒小鴨聖代」爆紅，近期在Threads社群平台上引爆談論度，造型可愛、價格親民、口感酸甜消暑，讓人一吃上癮，甚至被網友封為「被甜點耽誤的壽司店」，愛嘗鮮的冰品冰，這波限定甜點要追！

夏至最強消暑攻略！ CoCo、五桐號手搖飲買一送一、超商霜淇淋9元、酷聖石抽免費冰淇淋

夏至最強消暑攻略！ 手搖飲買一送一、超商霜淇淋只要9元、COLD STONE天天抽免費冰淇淋

7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」首家街邊型旗艦店開幕！開賣超過30款飲品

7-ELEVEN於2024年6月首度推出「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」品牌，擴展手搖市場版...

IKEA夏日限定「3大榴槤泥霜淇淋」每兩周一款接力開吃！加碼推「爆餡金絲榴槤捲、榴槤QQ捲」

榴槤控注意了！IKEA自2021年首度推出「榴槤風味霜淇淋」掀起熱烈討論，今年夏天再度升級榴槤陣容，即日起陸續推出3款加...

飲料控荷包扁了！ 「得正」檸檬春烏龍漲5元 「Mr.Wish」芒果成本增 連豆漿店也喊漲

飲料控荷包扁了！ 「得正」檸檬春烏龍漲5元 「Mr.Wish」芒果成本增加 連豆漿店也喊漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。