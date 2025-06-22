霜淇淋買1送1！全家7月「仙草霜淇淋」聯名YTR千千 雙口味搭「這款」更經典
夏天來了！全家7月霜淇淋新口味曝光，再度攜手人氣美食YouTuber千千，聯名推出清涼新選擇「仙草霜淇淋」，清熱解火的沁涼搭配，光是消息釋出就引起大批網友期待。
期待值爆表！全家便利商店每月都會推出不同口味吸引消費者朝聖嘗鮮，7月霜淇淋再度攜手YouTuber千千，與水水灶咖聯名推出「仙草霜淇淋」，預計7月初正式上市。而雙口味部分則為仙草霜淇淋搭配莊園牛奶口味回歸，有網友推測味道可能類似仙草蜜牛奶，而實際口味則須待開賣後見分曉。
新口味消息曝光後，網友們紛紛表示「好特別」、「味道應該滿有趣的」。新品霜淇淋確切開賣日期與口味資訊依官方公告為準。
此外，今(22)日還有@@@7-ELEVEN霜淇淋買一送一@@@優惠，以i cash2.0、i cash pay支付即享優惠且不限口味。
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