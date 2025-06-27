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桃園百年古宅變身！ 「御前上茶×DUMA茶屋」超萌聯名抽好禮 抹茶控吃爆抹茶冰、500本繪本任你看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供
御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供

暑假最萌聯名！ 由人氣抹茶品牌《御前上茶》聯手台灣原創插畫明星《DUMA》攜手進駐中壢的人氣景點「壢小故事森林」，讓桃園百年古宅變身超夢幻「夏日限定聯名茶屋」，甜點控、親子族群和文青爸媽都別錯過。

御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供
御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供

抹茶香×萌熊力超療癒！ 茶屋以「DUMA萌化計劃」為主軸，DUMA代表台灣黑熊，這回以超萌姿態現身在杯身、甜筒包裝與裝置設計中，從探頭微笑的造型杯到甜筒底座的驚喜笑臉，無論是大人小孩都會被療癒到不要不要的。店內販售的冰品與甜點，每一口都讓人又融化又想拍照留念，還能帶走精緻周邊商品，抹茶香×萌熊力適合拍照打卡＋收藏兩不誤！

御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供
御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供

御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供
御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供

除了甜點，聯名茶屋還特別設置「DUMA讀讀小茶屋」，隱身在古宅的一隅，精選500本國內外繪本免費出借。孩子能透過故事探索世界、大人也能找回童心，這裡不只是茶屋，更是融合閱讀、拍照、靜心與陪伴的夏日心靈小角落。

御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供
御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供

御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供
御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供

不只氛圍吸睛，聯名活動還推出「雙重限定優惠」！現場購買DUMA系列周邊享88折，凡於壢小故事森林與DUMA裝置或包裝合影，並公開上傳打卡，還能參加抽獎活動，有機會獲得價值上千元的「DUMA茶禮盒組」，呼叫甜點控與抹茶控一定要衝一波！

御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供
御前上茶×DUMA。圖／御前上茶提供

御前上茶 壢小店

•地點：壢小故事森林（桃園市中壢區博愛路52號）

•聯名期間：即日起至2025年8月31日

•營業時間：11:00–18:30（週一公休）

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老宅 美食 御前上茶 中壢

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