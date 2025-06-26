市區也能爽爽玩水！桃園「Wabo Wabo水樂園」限時開幕優惠 9大氣墊滑水、水槍大戰、泡泡派對瘋狂消暑放電

不用跑海邊，市區也能玩出度假感！ 桃園人先衝一波「Wabo Wabo充氣水上冒險樂園」，打造全台最大、兼具美式潮流與怪趣造型的9大主題親子氣墊水樂園，從深海章魚灣到巨型滑水道，大小朋友通通嗨翻，快來場清涼、刺激又好拍的消暑之旅！

圖／取自Wabo Wabo水上樂園官網

Wabo Wabo氣墊水上樂園於6/21開幕，地點位於桃園市區中正路末段，鄰近桃園藝文特區，園區內共規劃九座充氣玩水區，呈現出美式潮流＋怪趣路線風格，例如有巨型粉紅章魚滑水道「深海章魚灣」，叢林動物氣墊滑梯「雨林探險島」，彈跳床＋乾冰泡泡「蹦蹦泡泡派對」、3公尺高120cm以上才能玩的「巨型滑水道」，以及適合親友同樂的水槍大戰、水上足球、水上排球區等，每一款設施都極像海綿寶寶風格的造型，超萌吸睛！

圖／翻攝Wabo Wabo臉書

圖／翻攝Wabo Wabo臉書

親子友善的Wabo Wabo氣墊水上樂園，除了120cm以上適合玩滑道之外，全園無年齡門檻限制，大人小孩都可參與，且不一定要穿泳衣，只要衣服無尖銳物即可下水，親子準備出發更輕鬆。提供免費更衣室、沖洗區與吹風機，還有飲料、剉冰、零食攤位補給超方便！

圖／翻攝Wabo Wabo臉書

園區票價原價每人450元，可暢玩3小時，至6/30前的開幕優惠期間，可享每人390元入場，更有3歲以下兒童免費進場方案，需18歲以上大人陪同。

圖／取自Wabo Wabo水上樂園官網

wabowabo氣墊水樂園

📍門票：原價450元/人(3小時暢玩園區)、限時開幕優惠價：390元/人(至6/30）

📍營業時間：週一至週日9:00-21:00? (最後入園時間19:00，清場20:30)

📍地點：桃園市桃園區同安街860巷66號 (前大魯閣賽車場旁)

📍停車資訊：設置收費停車場，每日最高100元／次

圖／取自Wabo Wabo水上樂園官網

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