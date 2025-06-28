咀嚼得到的花香感！ 日出茶太新品「梔香Q角」粉嫩上市 限店加料免費送到7月底

喝手搖也能走進花園！知名茶飲品牌 Chatime 日出茶太以創新嗅覺為靈感，推出旗下概念品牌「日出茶太烏內」中友店，並同步發表夏季限定新品「梔香Q角」，入口即感受「咬得到的花香感」！

圖／日出茶太提供

坐落於台中中友百貨的「日出茶太烏內」是品牌專為香氣控設計的全新概念店，主打「香氣即風格，奶茶即態度」的飲品哲學、圍繞「香氣層次」設計，讓一杯手搖飲不只好喝，還能用鼻子與味蕾感動。

全新加料「梔香Q角」，，打造一款「吃得到香氣」的創新口感配料，粉嫩的外觀在奶茶中特別吸睛，特別推薦搭配中友店限定的「醇乳系列」飲品，包括「醇乳．蜜烏」、「醇乳．焙烏」、「醇乳．白蘭」等品項，皆採用花果香調的烏龍茶為茶底，搭配濃郁奶香，再加上花香型加料，整體風味層次更加鮮明。

慶祝新品上市，「日出茶太烏內」中友店即日起至7月31日推出免費加料活動，每日中午12點至晚上8點，凡購買任一杯醇乳系列飲品，即可免費加贈「梔香Q角」一份，每筆訂單最多贈送4杯。數量有限，贈完為止，提醒咀嚼控千萬別錯過這波限時香氣加乘體驗！

圖／日出茶太提供

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