咀嚼得到的花香感！ 日出茶太新品「梔香Q角」粉嫩上市 限店加料免費送到7月底
喝手搖也能走進花園！知名茶飲品牌 Chatime 日出茶太以創新嗅覺為靈感，推出旗下概念品牌「日出茶太烏內」中友店，並同步發表夏季限定新品「梔香Q角」，入口即感受「咬得到的花香感」！
坐落於台中中友百貨的「日出茶太烏內」是品牌專為香氣控設計的全新概念店，主打「香氣即風格，奶茶即態度」的飲品哲學、圍繞「香氣層次」設計，讓一杯手搖飲不只好喝，還能用鼻子與味蕾感動。
全新加料「梔香Q角」，，打造一款「吃得到香氣」的創新口感配料，粉嫩的外觀在奶茶中特別吸睛，特別推薦搭配中友店限定的「醇乳系列」飲品，包括「醇乳．蜜烏」、「醇乳．焙烏」、「醇乳．白蘭」等品項，皆採用花果香調的烏龍茶為茶底，搭配濃郁奶香，再加上花香型加料，整體風味層次更加鮮明。
慶祝新品上市，「日出茶太烏內」中友店即日起至7月31日推出免費加料活動，每日中午12點至晚上8點，凡購買任一杯醇乳系列飲品，即可免費加贈「梔香Q角」一份，每筆訂單最多贈送4杯。數量有限，贈完為止，提醒咀嚼控千萬別錯過這波限時香氣加乘體驗！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言