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「茉莉茶+奶香」爆擊味蕾！Mr.Wish聯名「好想兔」萌翻夏季 全新五窨系列+刮刮卡人人有獎
今夏萌萌喝起來！ 人氣手搖Mr.Wish這次與LINE人氣貼圖冠軍「好想兔」強強聯手，主打五窨系列茉莉茶清香登場，搭配超療癒限量週邊與刮刮卡活動，喝一杯還能把日本郵輪行程、星宇機票、黃金紀念幣通通抽回家，從視覺、味覺到收藏都一次滿足！
喝出最強茉莉！重磅推出全新頂級「五窨系列」茶飲，嚴選高山嫩芽綠茶，透過傳統「一層茶、一層花」的五次窨製工藝，每一杯都歷經超過半個月的等待，堅持不添加香精，只讓茶葉自然吸收茉莉花香。純茶代表「五窨初茉」喝得到層次豐富的天然花香；而加了濃郁奶香的「五窨雪茉」，讓奶韻與花茶完美交融，是奶茶控也會愛上的Pro級奶綠！
Mr.Wish x 好想兔攜手萌翻手搖控的心！此回聯名推出8款「好想兔造型環保罐」，每一款都印上超萌兔兔表情，門市還有限量的「好想抱抱娃」和「轉盤吊飾」同步登場，療癒力滿分，絕對讓蒐集控尖叫到炸裂！
這波夏日限定療癒聯名，全台Mr.Wish門市現正熱賣中，更從7月7日起，超狂的「好想兔刮刮卡」活動開跑，單筆消費滿85元即可獲得1張刮刮卡，最大獎包括Costa歌詩達郵輪日本五天四夜雙人遊、星宇航空大阪來回機票，甚至還有市價近3萬元的999純金Mr.Wish紀念幣等，喝一杯就能抽郵輪、日本機票、黃金，保證張張有獎！
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