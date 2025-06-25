可不可「1神級飲品」要掰了！庫存賣完不補 引鐵粉齊喊：怎麼可以下架

可不可「低調神品」要掰了！可不可熟成紅茶發布1飲品下架公告，自7月起陸續停賣，意外引出一批該飲品愛好者反映「那麼好喝～為什麼要下架」、「怎麼可以下架！！！」。

可不可熟成紅茶是不少手搖控的偏好愛店，24日可不可粉專貼出公告，宣布「烏米紅茶」即將畢業，將自7月起陸續下架，實際下架時間則依各門市庫存為準。消息一曝光，即吸引不少喜愛烏米紅茶的粉絲回應「很好喝 怎麼會下架」、「我喜歡烏米紅茶，很有茶味欸」、「烏米幹嘛要下架！！！！會想一直喝的品項欸」，還有人認為烏米紅茶比熟成紅茶更好喝。

烏米紅茶。圖／可不可熟成紅茶官網

可不可「烏米紅茶」茶味香濃，由帶有米香的烏龍與紅茶相融，順口會回甘。雖然「烏米紅茶」名氣不是特別響亮，但從該下架公告引出那麼多粉絲為其發聲，就能看出烏米是許多人的喜好品項。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」