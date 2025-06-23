星巴克「買1送1」再多兩天！這次不指定品項 連續2天「大杯飲品買一送一」 星冰樂、星沁爽任你點

爭鮮爆款甜點來了！爭鮮新推出的兩款冰品甜點「百香果冰沙」與「芒芒小鴨聖代」爆紅，近期在Threads社群平台上引爆談論度，造型可愛、價格親民、口感酸甜消暑，讓人一吃上癮，甚至被網友封為「被甜點耽誤的壽司店」，愛嘗鮮的冰品冰，這波限定甜點要追！

2025-06-21 13:01