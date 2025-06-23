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星巴克「買1送1」再多兩天！這次不指定品項 連續2天「大杯飲品買一送一」 星冰樂、星沁爽任你點

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克買1送1！不只有今(23)日限定「指定飲品買一送一」，星巴克再加碼連2天「好友分享日」，除部分品項不參與外，其他飲品包含星冰樂系列都能選。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克推出6/23一日限定「15款指定飲品買1送1」，限時9小時開跑。優惠再加碼，6/25、6/26連續兩天，活動當日11:00-20:00至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。

除雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料外，其他飲品統統能點，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

值得注意的是，該活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，詳情可見官網

圖／摘自星巴克咖啡同好會
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買一送一 星巴克 星冰樂 咖啡

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