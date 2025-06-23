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西門町老字號唱片行！四種手搖飲只要15元，外面一杯錢這裡喝兩杯

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

西門町超狂隱藏版！街區旁小巷老字號《九五樂府》 唱片行，竟然結合賣起手搖飲，超便宜四種手搖飲只要15元，外面一杯錢這裡喝兩杯，還能進來挖寶黑膠唱片與追星週邊，文化幣也能使用，可以找到學生時代回憶殺，來這喝手搖飲，找老專輯用文化幣一次滿足，西門町最便宜手搖飲就在《95樂府》唱片行！

九五樂府｜西門町老字號唱片行竟然賣手搖飲？！

說真的學生時代常來西門町逛街，居然來沒發現這家超低調《九五樂府》！就藏在西門町鬧區旁巷子內，是西門町少數販售黑膠與CD的老字號唱片行，門口竟然賣起手搖飲，最便宜一杯只要15元。

搭乘捷運：【板南線】至「西門站」，從6號出口出站後，步行約5分鐘即可抵達，路程相當方便！

停車資訊：峨嵋立體停車場：步行約5分鐘、洛陽停車場（30元／時）步行約11分鐘

  • 地址：台北市萬華區漢口街二段20巷11號

  • 聯絡電話：02-23122251

  • 營業時間：12:00-21:30

國高中放假最喜歡窩在西門町或東區！光在茶街就能耗掉好幾小時，現在不同了都是陪小屁孩來西門町看公仔，說到這一帶，漢口街大家都不陌生，有好幾間很有歷史悠久鐵皮小吃攤，學生時代也都會在這飽餐一頓。

這家低調《九五樂府》，藏在漢口街二段20巷內，巷弄真的很不顯眼，如果不是刻意找，幾乎不會走進去。

有來吃過祥發港式茶餐廳（西門店）的朋友應該有印象，從店門口走過來不到 50 公尺就到了。

西門町｜手搖飲一杯只要15元？！

《九五樂府》是西門町經營多年的老字號 唱片行，專賣日、韓唱片與各種明星周邊商品，是許多 黑膠迷與收藏家的私房尋寶地，因為不需額外店租，老闆在門口加賣起手搖飲，成了這間唱片行最特別的風景。

九五樂府唱片行｜門口手搖飲最新菜單

想省錢又想喝手搖飲？來《九五樂府》」準沒錯！手搖飲價格真的超佛心，最新價格調整後依然銅板價，比起動輒四、五十元連鎖品牌，四種茶類這裡只要一半價格！

  • 基本款15元：紅茶、綠茶、烏龍茶、烏龍綠

  • 升級風味款25元：現泡菜茶、話梅綠、奶綠⋯⋯等

  • 最高價假手搖飲55元：黑白配珍珠奶茶⋯⋯

  • 加料選擇：可另加粉圓、椰果或仙草凍，滿足咀嚼控！

放眼望去連鎖手搖飲、永和豆漿紅茶也要20元以上，看到手上這外帶號價格，彷彿回到20年前，在物價飛漲時代裡，15元飲料就能輕鬆解渴、消暑又不傷荷包，更是一種回憶感動。

九五樂府｜能用文化幣買專輯！

《九五樂府》販售各種日韓唱片與台灣老專輯，還有日本偶像周邊，現場可以使用文化幣購買，很學生族群來尋寶，文化幣提供16歲至22歲年輕人每年1200元點數可領，等同現金使用。

這天看到年輕妹妹手上拿著周杰倫2011年《范特西》專輯！真的很有回憶感，真的是挖寶舊專輯的好地方。

是不是彷彿走到時光隧道！滿滿回憶湧上心頭，學生時代都會去雜誌瘋買最新一期日雜，以前真的很有收藏魂。

九五樂府｜珍珠鮮奶45元、烏龍綠15元

拿在手上那刻，真的有種莫名感動！不只因為價格便宜，而是這間超過50年《九五樂府》，珍珠鮮奶45元、烏龍綠只要15元，兩杯加起來60元，瞬間把人拉回學生時代，買 飲料不用看價格，口袋裡銅板可解渴的年代。

珍珠鮮奶 茶只要45元！以西門町鬧區真的很佛，一般手搖飲動輒60元以上，雖然香氣偏淡但挺順口；烏龍綠 茶一杯只要15元，入口淡淡茶香、微甜不膩口，比便利商店瓶裝飲料還便宜。

西門町最佛手搖飲就在《九五樂府》，四款茶類一杯只要15元！夏天人手一杯手搖飲是基本日常，西門町商圈茶類手搖飲只賣15元，真很有驚喜感！珍珠鮮奶茶不太合口味，家人會選擇連鎖品牌喝，如果只是想簡單喝點涼，來這裡省錢一杯只要15元。

95樂府

地址：台北市萬華區漢口街二段20巷11號

聯絡電話：02-23122251

營業時間：12:00-21:30

停車場：無（周邊峨眉停車場）

粉絲專頁：九五樂府（無手搖飲資訊）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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