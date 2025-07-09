頂呱呱「最頂51週年慶」！升級版「一斤雞+地瓜薯條」現省116、「4夯品」買1送1 這家「在地連鎖炸雞」也有雞翅買1送1

不只拿坡里買一送一！台味炸雞霸主「頂呱呱」歡慶51週年，召回最強「台味一斤雞」共襄盛舉，第二波每日買一送一更有呱呱包、阿勇雞塊等選擇，狂慶11天放開吃。

頂呱呱歡慶51週年，召回「台味一斤雞」升級後再祭優惠。圖／頂呱呱提供

「頂呱呱」迎接51週年慶，特別在7/10至7/20推出系列優惠，7/10至7/16第一波由「台味一斤雞」打頭陣，「一斤雞+地瓜薯條1份」特價249元（原價365元）；第二波自7/17起至7/20連續四天，依序有呱呱包、原味炸雞、地瓜薯條、阿勇雞塊接棒每日一物買1送1，最高現省69元，每人限購2組。

7/10至7/16，一斤雞+地瓜薯條1份特價249元（原價365元）。圖／頂呱呱提供

經典單品「呱呱包」加入買1送1的行列。圖／頂呱呱提供

值得注意的是，本次週年慶於全台頂呱呱門市開跑，而桃園機場、松山機場、南港lalaport門市除外，出發前記得先確認好門市是否參與活動喔！

圖／頂呱呱提供

此外，於北部、中部設有門店的台灣在地品牌「法大炸雞」也在七月祭出品牌日買一送一，7/9、7/16、7/23、7/30購買「炸雞翅」即享買1送1，兩支45元，每人限購一份，不適用於外送服務及外送平台。

圖／法大炸雞提供

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