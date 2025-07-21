橫濱牛排「不限時吃到飽」再加開！這四門市「爽嗑6小時」到月底 經典款「咖哩飯、霜淇淋」無限續 「新北首店」也要開了
優雅吃滿6小時！橫濱牛排「不限時吃到飽」再加碼，於指定4家門市推出不限時活動，用餐時間至多長達6小時，暢吃豐富的精緻自助吧。
橫濱牛排「不限時吃到飽」又加開了，即日起至7/31之平日午餐時段11:00-17:00，到四家活動門市用餐，可享最多6小時的用餐時間，適用門市有宜蘭新月廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店和桃園統領廣場店等。只要點主餐，即可享用沙拉、咖哩飯、湯品、甜點、霜淇淋及飲料無限吃到飽。
值得注意的是，不限時活動需於平日15:20前入座，15:20後恢復用餐100分鐘。
此外，橫濱牛排即將插旗新北開設林口三井店，預計8月下旬開幕，林口人免跑台北、宜蘭也能吃到了。
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