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涮乃葉「不限時吃到飽」加碼到8月底！全台6門市「狂涮5小時」爽吃 這家最強「新鮮壽司+現烤鬆餅」任你嗑

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／涮乃葉提供
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涮乃葉「不限時吃到飽」加碼了！涮乃葉自推出不限時活動後即吸引顧客朝聖，即日起再加推「暑假限定版」，指定6門市開放「平日午餐不限時」，狂涮5小時一餐抵兩餐。

圖／涮乃葉提供
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涮乃葉限定版「平日午餐不限時」登場，即日起至8/29，於平日午餐時段到限定6門市用餐最高可享5小時用餐時長，適用店別有嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店及壽司涮乃葉信義遠百店。若在平日11:00進場可一路吃到16:00，懂吃的都知道越早到越划算。

圖／涮乃葉提供
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自助吧示意圖，圖為新店家樂福店。圖／涮乃葉提供
自助吧示意圖，圖為新店家樂福店。圖／涮乃葉提供

同樣值得一提的是，【嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店】等5門市需在14:30前入座，而【壽司涮乃葉信義遠百店】則需於14:00前入場，可享有不限時吃到飽。超過指定時段入場，則將恢復用餐90分鐘、120分鐘（壽司涮乃葉）。另，新莊思源店商業午餐不適用於該活動。

壽司涮乃葉信義遠百店。圖／涮乃葉提供
壽司涮乃葉信義遠百店。圖／涮乃葉提供

壽司涮乃葉信義遠百店。圖／涮乃葉提供
壽司涮乃葉信義遠百店。圖／涮乃葉提供

涮乃葉 限定版「平日午餐不限時」吃到飽活動資訊

活動期間與時段：即日起～2025/8/29 平日午餐11:00-15:59

指定門市：嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店、壽司涮乃葉信義遠百店

注意事項：上述前6家門市於平日14:30前入座，壽司涮乃葉信義遠百店於平日14:00前入座；最後加點時間為平日午餐結束前20分鐘

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