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明起開放訂位！饗賓新Buffet「Urban Paradise」要來了 餐期、價格同步曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／URBAN PARADISE粉專、DREAM PLAZA提供
圖／URBAN PARADISE粉專、DREAM PLAZA提供

明起開放訂位！饗賓集團新自助餐品牌「Urban Paradise」即將開幕，將於7/14上午起開放訂位，吃到飽控衝開箱前記得抄筆記！

圖／URBAN PARADISE粉專
圖／URBAN PARADISE粉專

DREAM PLAZA外觀示意圖。圖／DREAM PLAZA提供
DREAM PLAZA外觀示意圖。圖／DREAM PLAZA提供

北市信義區新地標Dream Plaza」預計7/25正式開幕，參戰一級百貨戰區。饗賓集團新Buffet品牌「Urban Paradise」首店便選在Dream Plaza五樓，顛覆人們對餐酒館與Buffet的既定印象。而「Urban Paradise」將於7/14 10:00起開放網路及電話訂位。

價格部分，平日週一至五午餐1,390元、下午茶1,090元、晚餐1,690元；週末、例假日午餐1,690元、下午茶1,390元、晚餐1,990元，以上均需另收10%服務費。

導入精品餐酒Buffet「Urban Paradise」。圖／DREAM PLAZA提供
導入精品餐酒Buffet「Urban Paradise」。圖／DREAM PLAZA提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

URBAN PARADISE

地址：台北市信義區松高路11號（Dream Plaza 5F）

開放訂位時間：2025/7/14 10:00起

網路訂位：https://www.feastogether.com.tw

訂位電話：02-2758-8111

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新地標 吃到飽 下午茶 URBAN PARADISE Dream Plaza Buffet

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