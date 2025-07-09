快訊

雨炸鹿港…演變400人丢垃圾大戰 被封「史詩級災難」畫面曝

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

台北「蔬食Buffet」吃到飽400元有找！數十道原型優質料理 還能爽嗑2.5小時

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

藏身台北松山站旁的都市綠洲-【旭穗蔬食VEGANala植境店】

【旭穗蔬食VEGANala植境店】讓蔬食不只是清淡，更是一種生活風格，強調天然原型食物、營養均衡、無過度加工，蔬食Buffet吃到飽，主打無蛋奶純蔬食料理，超過10種創意菜色，從炸物、清炒時蔬到手作甜點通通有，只要400元有找，還能爽吃2.5小時，希望讓吃蔬食不再只是為了健康，而是能真正享受色香味俱全的飲食樂趣，為日常注入一點清爽卻不乏味的幸福感。

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜交通位置

【旭穗蔬食VEGANala植境店】位在台北市信義區松隆路327號B1，距離捷運松山站4A出口走路約3分鐘，交通方便又低調隱密，鄰近五分埔與饒河夜市，吃飽還可以去散步、購物，挺不錯的！

【VEGANala旭穗蔬食】

餐廳地址：台北市信義區松隆路327號B1

聯絡電話：02-2558-7973

營業時間：11:00~17:00

進場前先至櫃台報到，等候服務人員安排入坐。

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜用餐環境

清新明亮、安靜自在，整體空間簡約有設計感，以木質與白色為主調，搭配植栽點綴，讓人有一種走進都市綠洲的感覺。座位數適中，有二至四人座，也有六人座位，很適合和朋友輕鬆聚餐。

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜吃到飽收費方式

平日午餐：11:30-14:00 399元；平日下午茶：14:30-17:00 359元；週六、日及國定假日午餐：11:00-14:15 420元 （用餐限時90分鐘）；週六、日及國定假日下午茶：14:30-17:00 379元；4歲-12歲兒童半價，未滿4歲則免費；餐廳採自助收餐，故無須付服務費。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜自助吧區

沙拉、水果區

主食區

炸物區

滷味、湯豆腐

熟食區

爐烤時蔬

佛卡夏佐鷹嘴豆泥

古早味手工豆花

湯品區

飲料、烤麵包區

因為旭穗是無蛋奶純蔬食，所以這裡沒有拿鐵，是咖啡豆漿唷！

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜餐點品嚐

旭穗蔬食VEGANala 主打全品項皆為原型食材製作，無使用蛋、奶或任何動物性成分，連調味都刻意避開重油、重鹹與人工香料，真正做到「純素無蛋奶．原味自然系」。

不同於一般的素食料理多為重加工素料，旭穗蔬食講究「食物最本來的樣子」，從各式蔬食到豆製品與湯品、甜點，每樣都保留食材本身的色澤、纖維與風味。不論你想吃清爽的涼拌菜、暖心的燉湯品或香烤風味蔬菜，都能自由搭配、也吃得超有飽足感！

像現在夏天自己也常在做生菜料理來吃，算一算食材買下來都不便宜呢！再加烹調時間，真的是來這吃到飽最划算啦～～

超愛爐烤蔬菜，我還續盤呢！

蘿蔔糕是真的能吃到蘿蔔的水潤多汁，果然是真材實料呢～還有烤貝果，扎實帶勁，越嚼越香，後來發現隔壁的麵包店有賣此款貝果，一個要55元起，來這裡還可以一次吃到多種口味，真的是賺到！

旭穗蔬食植境店是一間顛覆你對「吃素＝清淡」印象的地方，環境舒適、選擇多樣、調味細膩，讓人吃完都覺得身體沒有負擔，心情卻很滿足，不論你是吃素、注重養生者，還是單純想換換口味，這裡都值得來一試！

VEGANala旭穗蔬食

餐廳地址：台北市信義區松隆路327號B1

聯絡電話：02-2558-7973

營業時間：11:00~17:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

下午茶 吃到飽 市政府站 捷運美食 炸物 美食 蔬食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台北「蔬食Buffet」吃到飽400元有找！數十道原型優質料理 還能爽嗑2.5小時

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 藏身台北松山站旁的都市綠洲-【旭穗蔬食VEGANala植境店】 【旭穗蔬食VEGANala植境店】讓蔬食不只是清淡，更是一種生活風格，強調天然原型食物、營

吉伊卡哇迷必衝！ 淡水古蹟博物館「滬尾之光」週末市集+免費燈光秀 聯名氣泡水+娃包限時開搶

吉伊卡哇迷週末必衝！ 淡水古蹟博物館「滬尾之光」燈光秀 聯名氣泡水+娃包限時開搶 市集+浴衣體驗超好拍

新莊超人氣燒臘便當！最厲害的竟是「炸雞腿飯」 幾乎每個人都會點

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 新鴨庄燒臘便當是新莊化成路上超人氣的排隊名店，創立於民國77年，也算是老店了！自從到新莊發掘便當店，才發現新莊的燒臘店真的有夠多的吔！雖然一樣燒臘店，但是各有各

新北「新動物樂園」超級夯！免跑外縣市 最萌水豚領軍「6大可愛動物」都看得到 「免費入園資格」一次看

免跑宜蘭、桃園，新北也有動物樂園！新北石碇這座新人氣王「萌萌森林物語」不僅看得到6大萌萌療癒動物，園區內還設有好拍造景、紀念周邊商品與高顏值美食，非常適合在暑假安排來趟一日遊。

自駕北海岸訪奇岩怪石　打卡最美候車亭享無料溫泉

曾被美國CNN譽為亞洲十大熱門打卡點的野柳地質公園，坐落長約1.7公里的野柳岬，以擁有世界級地景聞名，如今也是許多韓國遊客初訪台灣的必遊景點。

西門町好吃的包子店！包入整條地瓜超豪邁，偽裝成蛋黃酥的包子超可愛

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 逛西門町的時候意外發現的包子店，包子M老麵手工饅頭目前在永和和西門町各有一間店鋪，包子M老麵手工饅頭 西門店交通便利，對雙北民眾來說選購方便，來逛街順

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。