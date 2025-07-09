台北「蔬食Buffet」吃到飽400元有找！數十道原型優質料理 還能爽嗑2.5小時

藏身台北松山站旁的都市綠洲-【旭穗蔬食VEGANala植境店】

【旭穗蔬食VEGANala植境店】讓蔬食不只是清淡，更是一種生活風格，強調天然原型食物、營養均衡、無過度加工，蔬食Buffet吃到飽，主打無蛋奶純蔬食料理，超過10種創意菜色，從炸物、清炒時蔬到手作甜點通通有，只要400元有找，還能爽吃2.5小時，希望讓吃蔬食不再只是為了健康，而是能真正享受色香味俱全的飲食樂趣，為日常注入一點清爽卻不乏味的幸福感。

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜交通位置

【旭穗蔬食VEGANala植境店】位在台北市信義區松隆路327號B1，距離捷運松山站4A出口走路約3分鐘，交通方便又低調隱密，鄰近五分埔與饒河夜市，吃飽還可以去散步、購物，挺不錯的！

【VEGANala旭穗蔬食】

餐廳地址：台北市信義區松隆路327號B1

聯絡電話：02-2558-7973

營業時間：11:00~17:00

進場前先至櫃台報到，等候服務人員安排入坐。

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜用餐環境

清新明亮、安靜自在，整體空間簡約有設計感，以木質與白色為主調，搭配植栽點綴，讓人有一種走進都市綠洲的感覺。座位數適中，有二至四人座，也有六人座位，很適合和朋友輕鬆聚餐。

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜吃到飽收費方式

平日午餐：11:30-14:00 399元；平日下午茶：14:30-17:00 359元；週六、日及國定假日午餐：11:00-14:15 420元 （用餐限時90分鐘）；週六、日及國定假日下午茶：14:30-17:00 379元；4歲-12歲兒童半價，未滿4歲則免費；餐廳採自助收餐，故無須付服務費。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜自助吧區

沙拉、水果區

主食區

炸物區

滷味、湯豆腐

熟食區

爐烤時蔬

佛卡夏佐鷹嘴豆泥

古早味手工豆花

湯品區

飲料、烤麵包區

因為旭穗是無蛋奶純蔬食，所以這裡沒有拿鐵，是咖啡豆漿唷！

旭穗蔬食VEGANala 植境店｜餐點品嚐

旭穗蔬食VEGANala 主打全品項皆為原型食材製作，無使用蛋、奶或任何動物性成分，連調味都刻意避開重油、重鹹與人工香料，真正做到「純素無蛋奶．原味自然系」。

不同於一般的素食料理多為重加工素料，旭穗蔬食講究「食物最本來的樣子」，從各式蔬食到豆製品與湯品、甜點，每樣都保留食材本身的色澤、纖維與風味。不論你想吃清爽的涼拌菜、暖心的燉湯品或香烤風味蔬菜，都能自由搭配、也吃得超有飽足感！

像現在夏天自己也常在做生菜料理來吃，算一算食材買下來都不便宜呢！再加烹調時間，真的是來這吃到飽最划算啦～～

超愛爐烤蔬菜，我還續盤呢！

蘿蔔糕是真的能吃到蘿蔔的水潤多汁，果然是真材實料呢～還有烤貝果，扎實帶勁，越嚼越香，後來發現隔壁的麵包店有賣此款貝果，一個要55元起，來這裡還可以一次吃到多種口味，真的是賺到！

旭穗蔬食植境店是一間顛覆你對「吃素＝清淡」印象的地方，環境舒適、選擇多樣、調味細膩，讓人吃完都覺得身體沒有負擔，心情卻很滿足，不論你是吃素、注重養生者，還是單純想換換口味，這裡都值得來一試！

VEGANala旭穗蔬食

餐廳地址：台北市信義區松隆路327號B1

聯絡電話：02-2558-7973

營業時間：11:00~17:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」