「3菜1蛋1肉」均一價100元！台中北屯老字號「高CP值便當店」，用餐時段排隊人潮滿滿

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強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

從民國88年創立的這家▸家村快餐◂營業到現在快30個年頭，從小住在水湳的小吠竟然最近才吃到啦！大概傍晚五點多來就已經有一長串排隊人潮～

家村快餐位在大連北街上，紅色的招牌字樣還蠻醒目，騎機車前來購買會比較方便。

家村快餐

地址：臺中市北屯區大連北街35號

電話：04-2297 0684

營業時間：10:30-14:00、16:30-19:30（週日公休）

家村快餐│點餐方式

家村快餐只有一張內用桌，大家幾乎都是來外帶，內用桌旁有湯品可以自取，前來購買當天提供的是味噌湯。

依序到櫃台前點餐&自選菜色。

家村快餐最棒的地方就是除了主菜之外，還可以選擇四樣配菜！而且配菜中有荷包蛋或滷蛋可以選擇哦，增加蛋白質超棒的！

麵食和蒸類則是在另外一邊料理。

家村快餐│菜單

選擇還蠻多的！便當都均一價100元，這價格可以1肉+1蛋+3菜真的CP值蠻高～

家村快餐│便當內容

苦瓜肉飯

苦瓜肉是湯的，就不用再另外盛湯啦！

選荷包蛋的話會加點醬油，其他配菜調味也不會太重油重鹹。

苦瓜肉裡有加小魚乾，和苦瓜一起吃就是甘苦甘苦的感覺，整體調味偏重要配著飯吃比較不會覺得太鹹。

雞腿飯

雞腿會切半，沒有裹粉不是厚重的炸皮～

雞腿炸得香酥鹹香，搭配煮得粒粒分明的白飯很下飯哦！

炸排骨飯

炸排骨的份量相較之下會感覺少一點，是比較薄片的那種

吃起來是帶點紮實感的里肌炸豬排，也還算是下飯啦！而且一個100元沒什麼好挑剔的了～

這次吃完的確還會想回購吃看看其他主餐菜色，而且排骨酥好像也是招牌之一！下次再回訪試試囉，也推薦給有便當需求的朋朋們啦～

家村快餐

地址：臺中市北屯區大連北街35號

電話：04-2297 0684

營業時間：10:30-14:00、16:30-19:30（週日公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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