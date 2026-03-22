開店就排隊的「北門口車輪餅」20元起！爆漿內餡太狂 「紅豆、起司蔥蛋、花生奶油」人氣口味一次吃

來到大甲鎮瀾宮附近覓食時，除了人潮眾多的廟口小吃，還藏著不少的銅板點心，這家在地人推薦的「大甲 北門口車輪餅」記得先收藏。位在大甲熱鬧生活圈的車輪餅店，原本只是路邊餐車，一年前開始有了自己的店面，是當地人下午茶的固定選擇。20元起的銅板價，將近20種口味，熱門的紅豆、花生奶油、芋頭，創意鹹口味的起司蔥蛋、辣子雞都有不少支持者。份量很紮實，適合邊逛大甲老街邊吃的手拿點心。來到大甲鎮瀾宮拜拜，想要找尋大甲車輪餅或大甲小吃推薦，這家「北門口車輪餅」就很值得一試。

大甲北門口車輪餅｜所在位置

「北門口車輪餅」其實不難找，就在順天路與新政路交叉口附近，離大甲鎮瀾宮和大甲老街都不算遠。周邊平常就有不少在地小吃攤與市場人潮，走過都會聞到陣陣奶油香氣。透明的車輪餅機台就在攤前，我們點好後就站在攤位旁看著，好療癒！

每天一開店烤盤都像這樣滿滿的車輪餅！老闆一邊翻烤車輪餅，一邊電話響不停，因為老顧客都知道可以先打電話預訂再來取貨，這樣就不用現場等啦。

大甲北門口車輪餅｜菜單介紹

說到這家的車輪餅，價格20元到40元之間，以個頭跟飽滿內餡來說，我覺得很佛心耶！除了經典的甜口味：紅豆、奶油、花生，還有充滿創意的配料組合！尤其鹹口味我好愛，加入在地產的蔥花、大甲芋頭、起司、玉米很有特色。

內餡份量給得大方，好像不用錢一樣，每一口都能吃到滿滿配料，難怪不少人一買就是一大袋。

芋泥內餡堆的像一座小山，真的誇張了！

大甲北門口車輪餅｜人氣口味介紹

他們家鹹口味我超級推薦，因為老闆夫妻的創意點子，讓車輪餅變得更時尚。「起司蔥蛋」使用大安地區種植的蔥，辣度不高，蔥的香氣配上融化的起司、半熟蛋，層次很豐富。「起司玉米蛋」則多了一點甜味，玉米的清甜讓整體風味更平衡。

起司蔥蛋使用的起司也是嚴格挑選，口感很加分！

經典款的「紅豆」必點，紅豆顆粒大、煮到綿密不死甜，帶有沙沙的口感，搭配剛出爐的餅皮特別順口。喜歡甜鹹交錯的人，可以試試「花生」，使用有顆粒的花生醬（這我超愛！）

芋泥控不能錯過的「大甲芋頭」，咬下去會爆漿！綿密的芋泥還吃得到芋頭顆粒，直接吃兩顆才過癮。

「乳酪起司」會拉絲的爆料起司，雙色起司瀑布視覺好震撼！深受小朋友的喜愛。

店裡還有隱藏版口味，這就要看運氣才有機會吃到了！我跑了三次才點到的「古早味蘿蔔絲」，就是草仔粿那個鹹香內餡，把草仔粿外皮換成車輪餅，衝擊又挑戰時尚的吃法，剛出爐時熱熱吃特別過癮。

大甲北門口車輪餅｜心得分享

「北門口車輪餅」讓人喜歡的地方，就是看起來簡單，卻吃得出用心。餅皮口感剛好，內餡份量飽滿，加上口味選擇多，每次來都能點不一樣的。加上老闆娘實在很好聊，自帶諧星開關，雖然才見面幾次，都能聊的天南地北，熱情程度讓人難忘啊！

北門口車輪餅

營業時間：10:00-17:30

地址：台中市大甲區順天路274號

電話：0970088384

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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