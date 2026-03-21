桃園工廠直營！ 超美味「超秦烤雞」只要198元 採電話預訂制的烤雞、烤雞腿雞翅，試營運期間還現折10元

這家看似平平無奇的工廠，可是非常不簡單呢！之前超有名的世大運鹹酥雞就是他們做的，更是知名早餐店 『麥味登』總公司，旗下另有「炸鷄大獅」及「REAL 真‧Café‧Bread」品牌。

我是因為世大運鹹酥雞而找到這裡來買的，意外發現離我桃園家好近，以前來這裡除了可以買鹹酥雞業務包，還可以買到生鮮雞肉跟麥味登產品的業務包，久久來買一次可以吃好一陣子，但現在轉型只賣烤雞、烤雞腿、雞翅，而且烤雞只要198元，以後不用去好市多買了。

超秦烤雞(採電話預訂制)

地址：桃園市桃園區永安路1061號

電話：03 2702499

時間：11:00–19:00（假日與節慶公休）

官網：QiN超秦企業

目前還在試營運中，所有產品現折10元。工廠內不能停車。

只能說工廠直營就是狂。

目前只接受電話預訂，現場直接買就得看運氣，通常不到兩小時就賣完了，11點半開賣，往往到1點多就完售，所以還是先預訂再去比較安全。

超秦烤雞(採電話預訂制)｜MENU

超秦大烤雞｜198元

超秦烤雞腿｜118元（兩支）

超秦烤雞翅｜178（6對）

試營運期間全品項現折10元。

因為有事先預約，所以很快買了就走。

這包裝很是眼熟，應該在其他地方也有賣。

超秦大烤雞｜198元

很多人問說跟好市多烤雞差在哪裡？我覺得大小差不多，但超秦的雞多了香料的香氣，應該是有醃製處理過，肉質鹹香帶點微甜，應該有用烤肉醬醃製過？所以口感來說，確實是超秦烤雞勝。

原味雞汁，也可以說是滴雞精，每一滴都珍貴。

真的真的很滑嫩又多汁，雖然雞皮不是很脆到沒朋友的那種，但肉質很好吃。

別看烤雞不是很大一隻，但肉很厚實飽滿，剝一剝也是滿滿一盤。

超秦烤雞腿｜118元（兩支）

現烤出爐，拿到的時候還是溫熱的呢。

真的是超大烤雞腿，整體不輸好市多但口感更勝，真的。

跟烤雞的雞腿一比就很明顯看得出差距。

一樣有醃製過，基本上跟烤雞的口感差不多，但雞腿更滑嫩更美味多汁，以後想吃烤雞不用去好市多了，離我家很近，隨時可以來買，真開心。

超秦烤雞

(採電話預訂制)

地址：桃園市桃園區永安路1061號

電話：03 2702499

時間：11:00–19:00（假日與節慶公休）

官網：QiN超秦企業

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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