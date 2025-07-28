台北人快訂位！不只台中、高雄 添好運「699元港點吃到飽」8月加開這門市 100分鐘爽嗑星級港點
台北人等到了！添好運「港點吃到飽」8月繼續，除台中JMall店、高雄富民店外，再加碼開放台北信義A8店，北中南都有據點讓你699元吃爆星級港點。
添好運「699元港點放題」8月活動來了！本次特別加開台北信義A8店，8/1至8/29開放吃到飽，台中JMall店、信義A8店放題時段為平日14:00-17:00（最後點餐時間16:30），而高雄富民店則是平日11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40等時段，每時段限量40位。
值得注意的是，活動僅限網路訂位，不開放現場候位，記得手刀卡位先。另補充，用餐時間100分鐘，每位699+10%元。更多詳細資訊請見各店公告。
添好運 8月港點吃到飽活動資訊
活動期間：2025/8/1～8/29 平日週一至五
【台中JMall店、信義A8店】
放題時段：14:00-17:00（最後點餐時間16:30）
【高雄富民店】
放題時段：11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40（每時段限量40位）
注意事項：用餐時間100分鐘；僅限網路訂位，不開放現場候位
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