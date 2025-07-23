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高雄人注意！最難訂的吃到飽「島語」高雄首店8／22開幕 加開週五下午茶、開放訂位時間快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／島語粉專
圖／島語粉專

島語」高雄首店要來了！繼台北南港首店後，「島語」南下第一間分店「高雄漢神店」將於8/22正式開幕，開放訂位時間與餐價同步曝光。

被譽為全台最難訂位自助餐廳的「島語」，首創一島檯配一餐酒的獨特性用餐體驗。圖／漢來美食提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
被譽為全台最難訂位自助餐廳的「島語」，首創一島檯配一餐酒的獨特性用餐體驗。圖／漢來美食提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

漢來美食旗下Buffet「島語」被稱作「全台最難訂的吃到飽」，每每開放訂位即被秒殺。現在，首間分店「島語」開進高雄漢神百貨，預計在8/22晚餐時段盛大開幕，並將於7/29上午11:00起開放8/22至9/30的線上訂位；8/1上午11:00起則開放至10/31之線上訂位。

圖／島語粉專
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圖／島語粉專
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需注意的是，島語高雄漢神店不開放電話訂位/現場訂位，開放日期另行公告；並於每月1日上午11:00開放後兩個月訂位，採「訂位支付訂金」之方式，訂位後請留意訂金支付簡訊。詳請請見官網公告

而用餐時段及收費部分，週一至五午餐1,490元、晚餐1,790元；假日午餐1,790元、晚餐2,090元；週五及假日下午茶則為1,490元（以上需另加10%服務費）。島語高雄漢神店增開週五下午茶，並於8/29起供應。另，週五用餐時段略有調整，午餐時段為11:30-14:00，而晚餐則是18:00-21:30。

圖／摘自島語官網
圖／摘自島語官網

島語 高雄漢神店

開幕日：2025/8/22 晚餐時段

地址：高雄市前金區成功一路266-1號8F（漢神百貨）

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島語 漢來 Buffet 下午茶 吃到飽 漢神百貨

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