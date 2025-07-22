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信義區最強「吃貨百貨」！ Dream Plaza 7／25開幕美食優惠　生乳捲.手搖飲1元、拉麵買1送1、打卡送日本和牛

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

信義新地標最強「吃貨百貨」來了！ 7月25日正式開幕的「Dream Plaza」台北信義夢廣場，是統一集團打造的全新生活商場，地點就在原誠品信義店舊址、捷運市政府站旁，占地7500坪、橫跨6層樓，共集結300個品牌，這波餐飲新店開幕強勢登場，各家推出限時優惠，不管是拉麵控、甜點控、韓食控、肉控，快把握美食開吃到失心瘋！

◎八色烤肉mini：

八色烤肉mini 統一DREAM PLAZA門市將於7月25日正式開幕。圖／八色烤肉提供
八色烤肉mini 統一DREAM PLAZA門市將於7月25日正式開幕。圖／八色烤肉提供

開幕爆肉力！於7/25至7/27，只要點「醬淋烤牛肉」，即享50%免費增量，每日限30份。7/25至7/31消費任一主餐，就送韓式小菜兌換券。更棒的是，加入會員後，還能享白飯免費升級「韓式紫米拌飯」服務，讓你吃得飽又有滿滿韓式風味。

◎排排沾 Rock Beef：

圖／排排沾Rock Beef
圖／排排沾Rock Beef

牛排＋吐司超級搭配，採嚴選醬汁搭配風味牛排，是肉控必嘗新選擇！於7/25至7/29開幕期間，點選任一主餐，即可免費升級「超值多士套餐」，包含法蘭西多士與濃湯，每日限量30組。

◎麵屋武藏：

圖／麵屋武藏提供
圖／麵屋武藏提供

拉麵買一送一！麵屋武藏推出新品「豚天一本」——17公分長條炸豬叉燒，外酥內嫩，視覺與口感兼具，於7/25至7/27，前30名購買任何拉麵，即可享買一送一優惠，價值可達330元；7/25至9/30加入會員，拉麵主食可加價79元升級套餐。

◎揮別憂鬱 byebyeblues：

圖／揮別憂鬱byebyeblues生乳捲
圖／揮別憂鬱byebyeblues生乳捲

生乳捲瘋搶！7/25起購買byebyeblues冠軍布蕾生乳捲可享「第二條1元」優惠，限量240組。還有香芋見泥、莓好時光、天使之戀、珍珠奶茶等四款馬卡龍色系新口味，甜點控一定要朝聖！

◎漢來上海湯包：

圖／翻攝漢來上海湯包臉書
圖／翻攝漢來上海湯包臉書

試營運期間7/25至8/4，內用套餐享8折優惠。7/25至8/1，單筆消費滿1000元，即送100元抵用券，打卡再贈蒜香雞翅。採用18摺手工小籠湯包，口感皮薄餡多，再加精緻川滬小炒，是聚餐好選擇。

◎黑毛屋本家：

圖／翻攝黑毛屋本家官網
圖／翻攝黑毛屋本家官網

打卡送和牛！搬家到Dream Plaza的日本鍋物専門店，於7/25至7/27，現場加入乾杯會員並完成社群打卡，即可獲贈價值480元的A5日本和牛一份。

◎かつ丼屋 勝急：

圖／かつ丼屋 勝急提供
圖／かつ丼屋 勝急提供

厚切豬排半價！由7/25至7/27，限前20名用戶可享玫瑰粉切面的「厚切里肌豬排丼」5折優惠。7/25至8月底更推出「海之味盛合丼」，內含明太子豬排捲、草蝦與鮭魚卵，海陸合一超浮誇。

◎姜滿堂：

圖／翻攝姜滿堂존맛탱 正宗韓國直火燒肉臉書
圖／翻攝姜滿堂존맛탱 正宗韓國直火燒肉臉書

7/25至7/27期間，點姜滿堂「下班喝一杯」燒啤組，即能以99元加購原價280元的蔥鹽牛舌；7/25至8/31，滿2000元消費還可參加抽獎，有機會贏得萬元包廂體驗、和牛拼盤等多項獎品。

◎韓姜熙的小廚房：

圖／翻攝韓姜熙的小廚房臉書
圖／翻攝韓姜熙的小廚房臉書

7/25至7/27，只要點一份定食，就可以99元加購市價208元的韓式炸醬麵，每日限100組，絕對飽足又有韓味。

◎鶴茶樓：

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

7/25的下午1點與5點，各限量120杯藝伎紅茶、綺夢那堤、鶴頂紅茶，僅需1元。7/25至7/31，購買「塩選牛奶糖奶蓋」或「芝麻糊凍鶴頂那堤」，第2杯享半價，每人限購兩組。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

◎FLIPPER’S：

草莓塔舒芙蕾。圖/FLIPPER’S提供
草莓塔舒芙蕾。圖/FLIPPER’S提供

快來與35公分草莓塔拍照打卡！7/25起推出台北限定「Taipei 101 Strawberry Tower」，高達35cm的草莓舒芙蕾塔＋草莓起司奶蓋飲，售價1010元，新店首發必試。

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美食 手搖 生乳捲 新地標 Dream Plaza

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