台北飯店「暑假Buffet吃到飽」大戰！ 爽嗑松葉蟹、港點吃到飽、米其林義麵快閃 最低超值816元起

暑假Buffet吃到飽大戰！ 台北五星飯店自助餐也跟著夏天熱到沸騰，各大觀光飯店卯足全力端出各國美食、重量級主廚、浮誇牛排與超殺優惠祭出吃到飽大戰。從泰式皇家餐桌、印度香料饗宴，到首爾米其林義式料理、海味鮮撲撲的海鮮大賞，還有港點控必吃，挑戰一夏最強吃到飽！

肉控天堂 台北凱撒威靈頓牛排吃到飽

Checkers自助餐。圖／台北凱撒大飯店提供

即日起至8/31，台北凱撒「Checkers」自助餐廳，主打「威靈頓牛排吃到飽」，搭配泰式涼菜，周一至周四晚餐雙人同行或65歲以上長者用餐，享65折起，每人816元起，每日限量50組，另有早鳥訂位專案，用餐日前7日訂位，同桌兩人可享7折優惠！

台北遠東香格里拉 泰式＋印度雙檔聯手

印度美食嘉年華。圖／台北遠東香格里拉提供

遠東Cafe'自助餐，即起至8/7推「印度食尚嘉年華」，三位印度主廚聯手獻藝，菜單包括〈奶油雞〉、〈辣炒螃蟹〉、〈印度烤羊肉〉等20道輪番上陣，香料控不能錯過；即日起至10/3，推「泰饗曼谷」，由泰籍名廚亞納提親自掌杓，端出皇室級菜色如〈泰式酥炸紅尼羅魚〉、〈瑪莎曼羊肉咖哩〉、〈泰式芒果糯米〉等，四人同行還能抽曼谷香格里拉住宿！

寒舍艾美 米其林「doughroom」主廚快閃義韓料理

探索廚房。圖／台北寒舍艾美酒店提供

即日起至8/31，米其林推薦餐廳「doughroom」主廚Jun Lee，限時進駐台北寒舍艾美「探索廚房」，帶來10道義韓混血料理，包括爆款神麵〈鮮蝦墨魚天使髮絲麵〉、〈義式馬鈴薯麵疙瘩〉與創意沙拉〈泡菜凱薩〉，義麵控必朝聖！

萬豪Garden Kitchen 豪華海鮮吃到飽！

Garden Kitchen夏日海鮮季。圖／台北萬豪酒店

即日起至9/15，台北萬豪酒店「Garden Kitchen」推出夏日海鮮季，超豪華海鮮吧升級，螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、軟殼蟹、烤西班牙魷魚、波士頓龍蝦吃得到，平日週一至週三，可享四人同行1人免費，成人每位1,390元+10％起。同場加映「Lobby Lounge」推出美式火烤 豪吃之夜，田納西風味牛排吃到飽，不加價也超誘人。

南港六福萬怡 敘日推啤酒美食節、粵亮港點無限續

敘日推啤酒美食節。圖／南港六福萬怡酒店

南港六福萬怡兩大餐廳優惠，「敘日全日餐廳」推暢夏啤酒美食節，燻烤豬肋排、燉牛肉、烤羊排搭配啤酒最對味。凡學生、考生持證明平日午晚餐999元起，午後茶說對通關密語再享第2人半價＋免服務費；「粵亮」廣式料理則推出粵亮尋飽活動，54道粵菜與港點吃到飽，從〈掛爐烤鴨〉、〈蘿蔔糕〉到〈鳳尾蝦燒賣〉任你點，每人只要1,099元起，兒童699元有找！

粵亮推廣式料理。圖／南港六福萬怡酒店

茹曦酒店Sunny Buffet「亞洲美食季」

圖／茹曦酒店提供

茹曦酒店Sunny Buffet祭出〈胡麻涼拌粉皮〉、〈川味松阪豬沙拉〉等十道代表性亞洲料理，當月壽星平日午晚餐2人同行1人半價，4人同行1人免費，謝師宴預約滿10人送1人，30人以上還能包廂＋紅酒暢飲！

老爺酒店Le Café 泰越緬料理吃起來

Le Café。圖／台北老爺酒店提供

即起至9月底，台北老爺Le Café打造南洋風味季，從〈火山排骨〉、〈香烤牛肉〉到〈沙嗲雞肉〉，配上〈摩摩喳喳〉、〈斑蘭蛋糕〉秒飛熱帶國度。平日午晚餐雙人同行，第二人享79折超划算！

JR東日本飯店「鉑麗安」日本美食祭開跑

JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳自7月17日開始舉辦「日本美食祭」，主打以日本F1牛肉為主軸的料理吃到飽。圖/ JR東日本大飯店台北

即日起至9/30，JR東日本飯店「鉑麗安」推出日本國產牛吃到飽活動，菜色橫跨〈握壽司〉、〈咖哩鍋〉、〈海膽燉飯〉到〈威靈頓牛排〉、〈羊肋排〉等，於每週一至四午晚餐1,480元起、週末1,680元起，來場日式奢華美食之旅吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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