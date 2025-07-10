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「成績單吃到飽」最高折500元！ 台北人氣飯店「3大餐廳優惠」 樂齡55折、限定鄰里85折超划算
快翻出考卷成績單，暑假這樣吃最划算！ 台北花園大酒店推出「FUN暑假 FUN大成績單」超狂吃到飽優惠，不只學生能憑考卷折抵最高500元，就連55歲以上的長輩也享有兩人同行55折好康，加上在地鄰里專屬85折，從學生族到上班族、從親子聚餐到長輩出遊通通照顧到囉！
即日起至2025年8月31日，台北花園大酒店旗下三大餐廳──自助餐饗聚廚房、米其林餐盤推薦的PRIME ONE牛排館，以及泰式風格餐廳花園thai thai，聯手祭出超殺「FUN暑假 FUN大成績單」活動。只要持114年度考卷正本+學生證，依考試分數數字放大2倍～5倍折抵餐費，最高現折500元！
．饗聚廚房：平日午晚餐與假日下午茶時段適用，以899元成人價來看，100分考卷可現折200元。
．PRIME ONE牛排館：平假日皆適用，套餐價1980元+10%起，滿分考卷可折500元。
．花園thai thai：平日晚餐時段，點選主餐贈沙拉吧，再享分數2倍折抵。
不只學生吃得划算，銀髮也享優惠！自7月14日至12月30日止，台北花園大酒店同步推出「樂齡專案」，凡年滿55歲者，只要於週一至週五攜帶有效證件至饗聚廚房或花園thai thai，兩人同行就有第二位享55折超值優惠！
同一期間，飯店亦推出「敦親睦鄰專案」，凡設籍或在台北市中正區、萬華區工作者，只要出示身分證或工作證等證明，於PRIME ONE牛排館、饗聚廚房及花園thai thai用餐消費，就能享85折專屬優惠。
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