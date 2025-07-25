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「肉多多」火鍋推暑假超值優惠！自助吧吃到飽只要268元，生日還送肉蛋糕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自肉多多臉書粉絲團
圖／取自肉多多臉書粉絲團

台灣火鍋霸主「肉多多」不僅連續四年奪下網路溫度計火鍋類人氣冠軍，還紅到香港開分店。全台門市主打超高CP值，自助蔬食吧提供超過40種蔬菜、火鍋料、冰品霜淇淋等無限享用，每人只要268元起，套餐349元起。平日午餐與宵夜時段不限時，特別適合夜貓族及親子聚餐。加入會員即送國產豬肉盤，當月壽星還能享有免費「生日肉蛋糕」，驚喜感滿滿！

圖／取自肉多多臉書粉絲團
圖／取自肉多多臉書粉絲團

不僅如此，店內兩大招牌湯底更是饕客推薦必點！「爆炒石頭湯」現場拌炒香氣撲鼻，搭配梅花豬、紐澳沙朗牛等肉品涮煮滋味更上一層樓；「爆炒川府麻辣湯」加入辛香料現炒，麻辣濃郁更帶勁，是辣食控的心頭好。搭配升級後的霜淇淋配方，草莓起司口味香濃清爽，甜點控也能大滿足！

圖／取自肉多多臉書粉絲團
圖／取自肉多多臉書粉絲團

即日起至7月30日止，於官方粉專留言「最喜歡肉多多火鍋的__！」就有機會抽中【349元套餐兌換券】。活動僅限三位幸運粉絲，記得按讚、分享並Tag好友完成指定步驟。這個暑假，別再苦惱去哪裡，快帶家人一起吹冷氣吃火鍋，輕鬆享受最強暑假午餐神隊友——肉多多火鍋！

圖／取自肉多多臉書粉絲團
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