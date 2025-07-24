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週日限定吃爆！ 台北美福早餐升級「嘆早茶」30道港點登場 四大天王、奶油焗白菜必點快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北美福大飯店提供
圖／台北美福大飯店提供

港點控有福了，五星級飯店也能讓你「嘆」出香港早茶儀式感。台北美福大飯店潮粵坊即日起至8/31止，每週日早上9點至11點，推出港式「嘆早茶」活動，由來自香港的主廚王志孚操刀，現做30道經典與創新港點登場，讓你在台北也能感受地道粵式茶樓氛圍。

圖／台北美福大飯店提供
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台北美福大飯店潮粵坊「嘆早茶」，不僅主打正宗港式茶樓體驗，更讓早午餐愛好者有了全新選項。即起至8/31暑假期間，於潮粵坊推出的早茶時段，每道點心160元起，以「一盅兩件」的形式品嘗經典廣東味，輕鬆讓人一秒飛香港！

圖／台北美福大飯店提供
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由主廚王志孚嚴選食材現點現做，推出港點四大天王：鮮香彈牙的「蟹黃蒸燒賣」、晶瑩透亮的「蝦餃皇」、甜鹹交織的「蠔皇蜜汁叉燒包」、以及滑順濃郁的「燕窩蛋塔」，款款經典，香氣撲鼻。

圖／台北美福大飯店提供
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圖／台北美福大飯店提供
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創意港點也不容錯過！像是「奶油焗海味白菜」，結合干貝、蝦仁、起司與白醬的焗烤料理，香濃誘人；夏季必吃的「斑蘭白糖糕」則加入斑蘭葉增添南洋風味，糕體蓬鬆迷人，甜而不膩。若是想來點飽足主食，主廚特別推薦三款廣式粥品，包括海味十足的「生滾魚片粥」、嫩滑「生滾牛肉粥」與豪氣滿滿的「松阪肉片皮蛋粥」，使用慢火熬煮粥底，米湯融合一體，香氣濃郁。週末想吃得好、吃得港味，港點控務必提早訂位！

圖／台北美福大飯店提供
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台北美福大飯店 潮粵坊餐廳「嘆早茶」

活動期間：即日起至8/31，每週日限定

供應時間：上午9點至11點（最後點餐10:30）

訂位電話：02-7722-3390

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早餐 小吃 必點 美福飯店

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