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一開賣就大受好評！ 韓系10000咖啡爆紅「1L環保瓶」特大美式、拿鐵 6款限量開搶這裡買

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝IG@tenthousand_tw
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炎炎夏日，想要整天不斷電就靠它！ 韓國人氣咖啡品牌 TEN THOUSAND（10000咖啡）為了滿足台灣咖啡控的續命需求，連咖啡也要升級大容量才夠提神，特別祭出超狂「1L環保瓶裝咖啡」，不只容量驚人、顏值在線，更主打環保概念，一開賣就成為咖啡圈熱搜焦點，限量3000瓶開搶中！

TEN THOUSAND超大瓶裝咖啡來了！這回主打的1公升咖啡，共推出6款風味，包括經典美式咖啡(220元)、拿鐵(260元)、香草拿鐵(280元)，還有適合夏天享用的抹茶歐蕾、芒果歐蕾、巧克力歐蕾(皆為280元)，超大容量不只自己喝超過癮，還能跟同事、朋友一起分享。

圖／翻攝IG@tenthousand_tw
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除了容量夠狂，10000咖啡的瓶身設計也完全不馬虎，走韓系極簡設計超有質感，白色透明瓶搭配俐落LOGO，拎出門宛如精品水瓶，咖啡控喝得開心、拍照也超有面子。

TEN THOUSAND強調此次推出的1L瓶裝咖啡，也響應環保減塑潮流，打造風格與實用兼具的「咖啡續命神器」。每瓶皆為限量生產，數量有限、售完為止，部分門市已開始出現缺貨狀況，想入手的朋友建議先打電話確認存貨再衝。

圖／翻攝IG@tenthousand_tw
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TEN THOUSAND「1L環保瓶」
販售地點：
微風南山店
📍台北市信義區松智路17號2F
微風廣場店
📍台北市松山區復興南路一段39號GF
京站店
📍台北市大同區承德路一段1號1樓
誠品松菸店
📍台北市信義區菸廠路88號1樓
林口長庚店
📍桃園市龜山區文化二路11-25號
台中城市概念店
📍台中市北屯區松竹路三段299號

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