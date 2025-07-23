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美式披薩控快衝！ 台北夜店級「秘密披薩俱樂部」披薩配炸雞+醬料爽搭 連外送也吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供
圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供

知名娛樂集團 theLOOP 再次擴大版圖！繼聯手名廚江振誠打造高端酒吧 Kor Taipei 與星級會所 ONCOR 後，這回直接跨足美式餐飲市場，推出全新披薩品牌「SPC 秘密披薩俱樂部（Secret Pizza Club）」，主打少見的「底特律風格披薩」，搶攻夜晚與宵夜時段！

圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供
圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供

SPC不走義式薄皮路線，而是選擇外酥內Q的方形厚皮底特律披薩，最大亮點莫過於四周那圈焦香鹹香的酥脆起司邊，招牌推薦像是肉味滿點的「SPC臘腸披薩」、紅洋蔥與慢燉香料牛的「BEEF BIRRIA」，或是讓起司控融化的「起士三重奏」，堆滿餡料、醬料香氣炸裂，讓披薩控第一口就被圈粉。

圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供
圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供
圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供
圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供

醬料也是一絕！SPC提供多達10種以上自創沾醬，包括香菜酸奶醬、韓式辣蜂蜜、墨式牛肉醬、契波透辣醬、碳烤鳳梨醬等，不同口味自由搭配，吃起來層次豐富又有趣。另外，宵夜最愛的炸物小食，如「香酥炸雞、松露薯條、韓式排骨酥」一應俱全，連甜點控也能選擇「經典香蕉布丁」，奶香綿密收尾超療癒。

圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供
圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供

台北披薩戰場加入這間「秘密俱樂部」，勢必掀起一波宵夜界新熱潮，目前 SPC 披薩可在台北的 KOR Taipei、OMNI店內品嚐，也可透過 inline、Uber Eats、foodpanda三大外送平台輕鬆享用，宅在家也能感受美式派對氛圍！

圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供
圖／SPC 秘密披薩俱樂部提供

・KOR

地址：台北市大安區忠孝東路四段 201 號 5 樓(左入口)

營業時間：週二～週四 21:00 ～02:00、週五～週六 21:00pm～04:30am

・OMNI

地址：台北市大安區忠孝東路四段 201 號 5 樓(右入口)

營業時間：週三～週日 22:30～04:30

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